به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی آیت الهی با اشاره به اجرای طرح ویژن آسیا در استان فارس گفت: زمانی که استان فارس به عنوان اولین استانهای طرح آسیا ویژن انتخاب شد تمام سعی و تلاش در این بود که علاوه بر اجرای خوب این طرح، مرکز استعدادیابی و جوانان را ساماندهی کنیم به همین دلیل در استان فارس با ایجاد یک بانک اطلاعاتی در قالب طراحی یک وب سایت برای ایجاد شناسنامه ورزشی اقدام کردیم.

آیت الهی ادامه داد: براساس طرحی که وجود دارد قرار است 26 هزار فوتبال آموز همراه با بانک اطلاعات و شناسنامه ورزشی آنها روی خروجی این سایت قرار بگیرد به همین خاطر از حدود یک هفته پیش در کنار سایت رسمی هیئت فوتبال استان فارس پروتال ویژن فارس تحت نظارت سایت هیات فوتبال استان فارس تاسیس شده است که تمام اخبار ویژن فارس به همراه آماری که درباره تعداد بازیکنان، مربیان و مدارس وجود دارد به همراه شناسنامه افراد را دربر می گیرد.

وی با اشاره به یک نکته جالب گفت: ویژن استان فارس مرتب با مراکز آموزشی باشگاه بزرگ آژاکس آمستردام در ارتباط است و از مشاوره‌های آنها بهره می گیرد، ضمن اینکه کار پروتال مرکز استعدادیابی و جوانان استان فارس علاوه بر تبادل نظر به عنوان نمونه به باشگاه‌های اینترمیلان، بایرن مونیخ، منچستر یونایتد، بارسلونا و رئال مادرید ارسال شده است تا آنها هم اگر نقطه نظر و پیشنهادی دارند در اختیار ما قرار دهند.

رئیس هیئت فوتبال استان فارس درباره سنین مورد نظر برای ورود به مدارس ویژن فارس گفت: در سنین زیر 10، 11، 12 و 13 سال ما مسابقاتی به صورت لیگ داریم که در 36 هفته برگزار می شود و قرار است در روز پایانی این مسابقات که احتمالا 13 اسفند همزمان با میلاد رسول اکرم (ص) و یا 24 اسفند خواهد بود جشنواره‌ای با حضور پنج هزار نفر دانش آموز دختر و پسر برگزار شود که امیدواریم اگر رئیس فدراسیون مایل بود در این مراسم پایانی و به یاد ماندنی شرکت کند.