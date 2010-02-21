به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضائی گفت: بر کسی پوشیده نیست که رزمایش مهم مردم در 22 بهمن غربی‌ها را متوجه این نکته کرده است که شعارهای آنان درباره وجود شکاف بین مردم ایران در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، توخالی است و این امت بزرگ بودند که بار دیگر نشان دادند نسبت به نظام اسلامی و ولایت فقیه و توجه به نکات مدنظر مقام معظم‌رهبری واکنش‌های بسیار روشن و مثبتی دارند و هیچگاه اهل معامله و سازش بر سر اصول و مبانی و ارزشهای نظام اسلامی نیستند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این نکته که « در 22 بهمن یکبار دیگر مشخص و ثابت شد که مردم فهیم و با بصیرت ایران همواره در حمایت از انقلاب اسلامی با مسئولان همراهند» افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها و بارها تأکید کرده‌اند اینک نوبت مسئولان نظام است که وظیفه خود را در قبال مردم بیش از پیش انجام دهند و تمام همت و تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم بکار گیرند.

آیت ا... لاریجانی تاکید کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار دولت و مجلس تمام همت خود را بکار می‌گیرد تا در کنار رسیدگی به آنچه که در ماههای پس از انتخابات روی داد به وظایف دیگر خود که رفع مشکلات قضایی مردمی است عمل کند.

رئیس قوه قضاییه خواستار تلاش بیشتر مسئولان قضائی برای کاهش اطاله دادرسی شد و گفت: گاهی به نظر می‌رسد که رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردمی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند خیلی طول می‌کشد، که این مسئله باید با همت مسئولان قضایی به حداقل برسد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مواضع دوگانه غربی‌ها در قبال مسئله حقوق بشر گفت: دیگر برای همگان واضح و روشن شده است که غرب از مفهوم حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار استفاده می‌کند و در عین حالی که می‌بینیم در غرب اجازه ساخت مناره‌های مساجد داده نمی‌شود و یا بحث و بررسی در باب هولوکاست جرم و انکارکننده هولوکاست مجرم است و زندان گوانتانامو همچنان دایر است اما به کشورهای دیگر فشار می‌آورند که چرا با آشوبگران که با خشونت و برنامه‌ریزی درصدد اغتشاش هستند برخورد می‌شود.

رئیس قوه قضائیه نگاه‌های ضد و نقیض غرب به حقوق بشر را «برملا شده» توصیف کرد و گفت: در جلسه اخیر کنفرانس حقوق بشر نیز طبق گزارش هیئت ایرانی شرکت کننده علی‌رغم هجمه‌های همیشگی کشورهای مدعی حقوق بشر علیه ایران، کشورهای زیادی از مواضع ایران در این خصوص استقبال کرده‌اند.

آیت ا... لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های ابلاغی از ناحیه مقام معظم رهبری و ضرورت توجه و تلاش بیشتر قوای سه گانه به بحث پیشگیری از وقوع جرم گفت: هر طرح و لایحه‌ای برای تقویت بحث پیشگیری از وقوع جرم باید با مشارکت و همراهی قوای سه‌گانه باشد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: چاره‌ای نیست که در بحث پیشگیری از وقوع جرم به سمت طرحها و لوایحی برویم که حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را جدی بگیریم و هم دولت و هم مجلس در این راه با مشارکت قوه قضاییه چاره‌جویی کنند.



آیت ا... لاریجانی افزود: مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بحث پیشگیری از وقوع جرم مستلزم همکاری دولت و مجلس با قوه قضاییه است و باید قوای سه گانه در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند.

در ادامه جلسه، مسئولان عالی قضایی درباره زمینه های همکاری و همیاری دولت و مجلس و راهکارهای قوه قضائیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم به بحث و بررسی پرداختند.