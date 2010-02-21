تمدید عضویت رایگان در کتابخانه مرکزی تبریز تا هفتم اسفندماه

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید کمال الدین سید مدنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و قیام 29 بهمن مردم تبریز در سال 56 و نظر به استقبال همشریان عزیز ثبت نام رایگان کتابخانه مرکزی تبریز تا هفتم اسفند ماه سال جاری تمدید شد.

وی ادامه داد: دارندگان مدرک کاردانی به بالا، دانشجویان و نیز افراد علاقمند به مطالعه می توانند با در دست داشتن مدارک به واحد ثبت نام کتابخانه مرکزی تبریزمراجعه و کارت عضویت یکساله رایگان دریافت کنند .

کتابخانه مرکزی تبریز بزرگترین کتابخانه عمومی کشور، هم اکنون بیش از 10 هزار عضو فعال دارد و تعداد اعضاء نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزایش یافته است.

مدنی در پایان گفت: کتابخانه مرکزی تبریز با پنج مخزن بزرگ و با گنجایش بیش از 800 هزار جلد کتاب و 150 هزار نسخه نشریات ادواری مجلد، پنج سالن مطالعه عادی و سالن ویژه پژوهش و نشریات جاری، بخش های خدمات رایانه ای و خدمات فنی و مرمت و صحافی، بخش اداری و پشتیبانی با تاسیسات و تجهیزات مدرن و سالن ویژه ارتباطات انفورماتیک و آزمایشگاه نسخ خطی، سنگی، سربی و ... در خدمت مردم فرهنگ دوست و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی است.

وی تصریح کرد: مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه مرکزی تبریز شامل دو قطعه عکس 3 در 4، کپی کارت ملی یا شناسنامه، اصل و کپی مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد ممهور به مهر دانشگاه است.

به گفته مدنی، علاقمندان می توانند جهت ثبت نام همه روزه از ساعت هشت صبح تا 17 عصر به کتابخانه مرکزی تبریز ولقع در چهارراه لاله جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند.