ضرورت ارتقاء همکاری های منطقه ای برای مقابله با نظام سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در دیدار اکتای اسداف رئیس مجلس آذربایجان، روابط دو کشور را برادرانه و دوستانه دانست و گفت: دو کشور از لحاظ فرهنگی، تمدن و تاریخ روابط عمیقی با یکدیگر دارند و این روابط روز به روز در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از پیشرفت و امنیت آذربایجان حمایت کرده است، گفت: امروز برنامه های خوبی در دستور کار مشترک دو کشور برای افزایش سطح همکارهای دوجانبه و منطقه ای وجود دارد؛ تهران در همین راستا روادید را حذف کرد و این نهایت اعتماد و احترام به مردم آذربایجان است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: باید دو کشور همکاری های خود را در دریای خزر هر چه بیشتر افزایش دهند.

وی با بیان اینکه شرایط جهانی اقتضاء می کند که دو کشور مناسبات خود را بیش از گذشته افزایش دهند، خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که کشورهای به اصطلاح قدرتمند، صرفا به دنبال منافع خود هستند. آنها حتی حاضرند همه کشورها و ملت ها را قربانی منافع خود کنند از این رو همواره بدنبال ایجاد نا امنی درمنطقه بوده اند.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز قدرتهای زورگو در موضع ضعف قرار دارند ، تصریح کرد: با تضعیف کشورهای به اصطلاح قدرتمند شرایط دنیا و منطقه به کلی تغییر خواهد کرد و این شرایط ایجاب می کند که بیش از پیش همکاری‌ها و مناسبات خود را ارتقا دهیم .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کشورهای منطقه با افزایش همکاریهای خود باید به شرایطی برسند که تمام مبادلات تجاری و اقتصادی خود را با پول مشترک انجام دهند چرا که با شرایط کنونی سود اصلی را کسانی می‌برند که دلار را در اختیار دارند.

احمدی نژاد در ادامه اهمیت روابط مجالس دو کشور را در ارتقای هر چه بیشتر مناسبات دو کشور مورد اشاره قرار داد و گفت: همکاری‌های مجالس دو کشور می تواند در توسعه هر چه بیشتر سطح مناسبات بسیار مفید باشد و امیدوارم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روابط دو کشور روز به روز بهتر و عمیق تر شود.

اکتای اسداف رئیس مجلس آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط دو کشور دوستانه و برادرانه است از رشد سطح مناسبات دو کشور اظهار خرسندی کرد و بر افزایش هر چه بیشتر سطح مناسبات دو کشور در عرصه های گوناگون تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه قدرت های بزرگ هیچ کدام به دنبال تامین منافع سایر ملت ها و دولت ها نیستند گفت: کشورهای قدرتمند اگر واقعا قصد حل مشکلات منطقه و جهان را داشتند تاکنون موفق به این کار شده بودند ولی با توجه به تجربیات تاریخی، آنها صرفا بدنبال تامین منافع خود هستند. از این رو باید کشورهای اطراف دریای خزر با افزایش سطح همکاری های خود منافع ملت ها و کشورهای خود را تامین کنند.

اکتای اسداف همچنین با قدردانی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در حذف روادید، از تلاش و هماهنگی های کشورش برای اقدام متقابل در این زمینه خبر داد.