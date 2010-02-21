تشکیل کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به تصویب رساندند که بر اساس آن "کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی" تشکیل می شود.

احراز شرایط لازم برای استخدام رسمی علاوه بر تایید گزینش و طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم، نیازمند حصول اطمینان از لیاقت علمی، اعتقادی و اخلاقی، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری فرد موردنظر است که این شرایط از طریق «کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» صورت می گیرد.

بر اساس این آئین‌نامه، "کارگروه تعیین صلاحیت کارمندان رسمی" با ترکیب معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس)،مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)، مسئول واحد محل خدمت کارمند، مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی و یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی در دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

بر اساس ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌ کنند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال است، طی خواهند کرد و در صورت احراز شرایط از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

بر اساس این مصوبه، در طی دوره آموزشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و یا اعزام به ماموریت آنها بلامانع است.

این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1388 به تایید رئیس جمهوری رسیده است و 21/11/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.