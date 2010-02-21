10 کتابخانه مشارکتی به مجموعه کتابخانه های لرستان اضافه می شود

رضا دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در طول سه ماه اخیر سه کتابخانه مشارکتی به مجموعه کتابخانه های استان اضافه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ایجاد شش کتابخانه مشارکتی دیگر نیز در مرحله تکمیل پرونده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان از افزایش تعداد اعضای کتابخانه های این استان در ماه های اخیر خبر داد و بیان داشت: هم اکنون 32 هزار و 174 نفر عضو کتابخانه های عمومی این استان هستند.

دریکوند بیان داشت: ظرف سه ماه اخیر به طور متوسط ماهانه بیش از دو هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان عضو شده اند.

وی همچنین از اجرای برخی طرحهای ترغیبی برای عضویت افراد در کتابخانه های عمومی خبر داد و افزود: یکی از طرحهایی که در این زمینه اجرا شد نیم بها کردن عضویت کارکنان دولت و خانواده های آنان در کتابخانه های عمومی استان بوده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان از وجود 84 هزار مقاله علمی در کتابخانه های استان خبر داد و بیان داشت: همچنین در حال حاضر در اغلب کتابخانه های استان کافی نت راه اندازی شده است که هزینه استفاده از اینترنت در این فضا کمتر از هزینه کافی نت های بیرون است.