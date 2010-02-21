گشایش تالار هنرهای معاصر موزه شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در نمایشگاه مذکور که بعد از ظهر یکشنبه در محل عمارت شهرداری گشایش یافت، 30 اثر نقاشی ارزشمند از اساتید بنام این رشته از جمله استاد مقبلی، استاد پشت‌پناه و استاد صدق روحی به نمایش درآمده است.

علیرضا نوین، شهردار تبریز در این مراسم طی سخنانی افتتاح تالار هنرهای معاصر موزه شهرداری را در راستای ارج نهادن به مقام هنری اساتید و هنرمندان جوان دانست و گفت: تاسیس و راه‌اندازی موزه تاریخ شهرداری‌های کشور که همزمان با برپایی جشن‌های یکصدمین سال شهرداری تبریز به وقوع پیوست مقدمه‌ای برای معرفی و شناساندن نقش و جایگاه این شهر و هنرمندان و نخبگان آن به سراسر کشور بود که این مهم با وجود آن که هیچکس باور چنین کاری را نداشت به وقوع پیوست.

وی در ادامه با اعلام اینکه توجه و پرداختن به مسائل فرهنگی و بسترسازی برای توسعه زیرساختهای این بخش به اندازه مسائل و فعالیت‌های عمرانی خدماتی مهم است، خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر و در کنار دیگر فعالیتهای عمرانی توجه به مسائل فرهنگی به عنوان نیاز معنوی شهروندان را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا با توسعه مراکز فرهنگی ـ هنری شامل خانه‌های فرهنگ، فرهنگسراها، خانه هنرمندان، فرهنگسرای بزرگ تبریز، برنامه‌ریزی برای ساخت تالار بزرگ شهر، بنیاد شمس تبریزی و برنامه‌های دیگر، گام‌های بلندی برداشته است.

وی امیدواری کرد در آینده نزدیک شهرداری تبریز نسبت به ارائه خدمات بهتر برای هنرمندان تبریز گام‌های اساسی بردارد.

رسول جدیدالاسلام، مدیر موزه شهرداری تبریز نیز در سخنانی ضمن تقدیر از حمایتهای شهرداری تبریز و اعضای شورای اسلامی شهر در راه‌اندازی، تجهیز و توسعه این موزه، این امر را اقدامی ماندگار در تاریخ شهرداری تبریز برشمرد.

محمد پشت‌پناه از اساتید هنر نقاشی نیز در این مراسم راه‌اندازی تالار هنرهای معاصر در موزه شهرداری تبریز را زمینه‌ساز ایجاد انگیزه تلاش و خلاقیت هنرمندان جوان دانست و ابراز امیدواری کرد این تالار به محلی برای بروز و شکوفایی استعدادهای جدید هنری تبدیل شود.