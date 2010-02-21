350 کیلوگرم کراک قبل از ورود به زاهدان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار غلامعلی نکویی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان سیستان و بلوچستان شب گذشته به دنبال کسب خبر مبنی بر ورود مواد مخدر از آن سوی مرز بلافاصله تیم های تخصصی را جهت کنترل مبادی ورودی به گلوگاه های احتمالی محل تردد، مستقر کردند .

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با کنترل خودروهای سنگین به یکدستگاه خودروی تریلی ترانزیت متعلق به یکی از کشور های همسایه که به صورت قانونی وارد کشور شده بود در گلوگاه کوله سنگی زاهدان مشکوک و پس از بازرسی فنی موفق شدند مقدار 350 کیلوگرم مواد مخدر از نوع کراک را که به طرز خیلی ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کنند .

وی اضافه کرد: راننده خودرو که از اتباع بیگانه نیز هست قصد طی طریق از مرز به طرف بندرعباس را داشته است.

سردار نکویی خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی هوشیارانه و با تمام توان خود با هرگونه تحرکات اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر قاطعانه برخورد خواهند کرد و مردم می توانند از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 هرگونه اخبار و اطلاعات خود با پلیس در میان بگذارند.