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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

مراسم هفتاد و پنجمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

مراسم هفتاد و پنجمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

مراسم هفتاد و پنجمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با میلاد پر برکت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق (ع) با حضور دانش آموختگان این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم صبح روز چهارشنبه 12 اسفندماه در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و در کنار آن نیز نمایشگاهی از دستاوردهای دانشگاه در روزهای 8 تا 12 اسفند ماه در تالار شهدای دانشکده پزشکی برپا می شود.

این مراسم با حضور استادان، مدیران، دانش آموختگان، دانشجویان، فرهیختگان حوزه آموزشی و پژوهشی و حوزه سلامت و کانون های دانش آموختگان دانشکده های تحت پوشش دانشگاه، بیمارستانها و غیره برگزار خواهد شد.

نمایشگاه تاریخچه 75 ساله دانشگاه به همراه جلسات هم اندیشی با حضور فارغ التحصیلان دانشکده ها برقرار خواهد بود و بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده جلسات هم اندیشی در روزهای 9 تا 11 اسفند به ترتیب در دانشکده های توانبخشی، طب سنتی، فناوری های نوین پزشکی، پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت و پیراپزشکی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1038389

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