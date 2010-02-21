اتحاد همه لبنانی ها در برابر تجاوز احتمالی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترتی النشره، فؤاد سنیوره اظهار داشت : ما با تهدیدات اسرائیل مخالفیم و در صورتی که لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گیرد لبنانی ها در یک صف واحد قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما به خوبی می دانیم که اسرائیل برای حمله نیاز به بهانه ندارد و در صورت لزوم بهانه تراشی می کند، اما ما در عین حال باید هوشیار باشیم و در دام هایی که اسرائیل برایمان می گستراند، گرفتار نشویم.

گفتنی است در دولت فعلی لبنان که دولت وحدت ملی به شمار می رود و تمام جریانهای سیاسی لبنان در آن حضور دارند از مقاومت و ضرورت اتحاد لبنانی ها در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می شود.



سعدالحریری نخست وزیر لبنان نیز با بیان اینکه رژیم صهیونیستی درپی اختلاف افکنی در لبنان است، تصریح کرد: از تهدیدات اسرائیل نمی هراسیم و در صورت وقوع جنگ در کنار مردم و مقاومت خواهیم بود.