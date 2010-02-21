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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۲

فؤاد سنیوره تاکید کرد:

اتحاد همه لبنانی ها در برابر تجاوز احتمالی رژیم اسرائیل

اتحاد همه لبنانی ها در برابر تجاوز احتمالی رژیم اسرائیل

نخست وزیر سابق لبنان در واکنش به تهدیدهای رژیم صهیونیستی تاکید کرد در صورتی که لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گیرد لبنانی ها در یک صف واحد قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترتی النشره، فؤاد سنیوره اظهار داشت : ما با تهدیدات اسرائیل مخالفیم و در صورتی که لبنان هدف حمله اسرائیل قرار گیرد لبنانی ها در یک صف واحد قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما به خوبی می دانیم که اسرائیل برای حمله نیاز به بهانه ندارد و در صورت لزوم بهانه تراشی می کند، اما ما در عین حال باید هوشیار باشیم و در دام هایی که اسرائیل برایمان می گستراند، گرفتار نشویم.

گفتنی است در دولت فعلی لبنان که دولت وحدت ملی به شمار می رود و تمام جریانهای سیاسی لبنان در آن حضور دارند از مقاومت و ضرورت اتحاد لبنانی ها در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می شود.

سعدالحریری نخست وزیر لبنان نیز با بیان اینکه رژیم صهیونیستی درپی اختلاف افکنی در لبنان است، تصریح کرد: از تهدیدات اسرائیل نمی هراسیم و در صورت وقوع جنگ در کنار مردم و مقاومت خواهیم بود.

کد مطلب 1038390

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