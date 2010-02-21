مهندس عزت الله ضرغامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به اینکه در ویژه برنامه‌های تحویل سال تحویل 88 برخی انتقاداتی داشتند تاکید کرد: متاسفانه سال گذشته به دلیل ناهماهنگی برخی شبکه‌ها در ویژه برنامه تحویل سال انتقاداتی مطرح شد که درست بودند.

رئیس سازمان صدا وسیما اضافه کرد: متخلفان پارسال توبیخ شدند و امسال نیز انشاء الله شادترین و هماهنگ ترین ویژه برنامه تحویل سال از رسانه ملی پخش می‌شود.

ضرغامی یادآور شد: البته در سال گذشته فقط در دقایق تحویل سال این ناهماهنگی را شاهد بودیم و برنامه‌های قبل و بعد سال تحویل شکل خوب و متنوعی داشتند ، اما درست لحظه ای که ثانیه شمار سال تحویل رسید به دلیل اجرای برنامه‌های زنده در شبکه های مختلف مشکل ایجاد شد.

ضرغامی همچنین عنوان داشت که امسال با برنامه ریزیهایی که انجام شده این مشکلات به وجود نمی‌آید.