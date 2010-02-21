بررسی بودجه سال 89 سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی بودجه سال 89 شهرداری تهران ، سازمان ها و شرکت های وابسته با رقمی بیش از هفت هزار رو 461 میلیارد تومان به تصویب رسید، همچنین دراین جلسه بخشهای باقی مانده از تبصره های 49 گانه بودجه شهرداری تهران بررسی و به تصویب رسید.

براساس تبصره یکم از ماده واحده بودجه شهرداری، کلیه واحدها، مناطق و سازمان ها و شرکت های تحت پوشش شهرداری تهران موظف هستند منابع درآمدی خود را در چارچوب قوانین و مقررات وصول و فقط به حساب های درآمدی که با تایید شورای اسلامی شهرتهران افتتاح می شود واریز کنند.

همچنین در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده (سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش سوزی و موارد مشابه) شهردار تهران مجاز است از سر جمع اعتبارات جاری و عمرانی جهت کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت ، هزینه عملیات مربوط را تامین پرداخت و گزارش عملکرد این تبصره را تا پایان سال مالی جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه دهد.

براساس تبصره دیگری شهرداری تهران موظف خواهد بود برنامه های اجرایی پروژه احداث بزرگراه نیایش از کردستان به سمت شرق و تقاطع های مربوطه و افزایش ظرفیت بزرگراه صدر (تونل صدرـ نیایش) را پیش از آغاز عملیات اجرایی به تایید کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر برساند و بدین ترتیب شروع پروژه ممنوع است.

همچنین تبصره ای دیگر شهرداری را مجاز می داند مبلغ 637 میلیارد تومان اعتبار را تحت عنوان « پرداخت تعهدات املاک واراضی متصرفی سال های قبل» صرفا جهت تأدیه تعهداتی به مصرف برساند که در گذشته به تصرف شهرداری تهران درآمده است. از سوی دیگر اولویت پرداخت با آن دسته از املاک واراضی است که مدت زمان بیشتری از تاریخ قطعی شدن دین آنها سپری شده است و مبالغ کمتری جهت تسویه آنها مورد نیاز است.

بر اساس این گزارش همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می شود از کارکنان اداره کل انتظامی و اجراییات شهرداری تهران و همچنین از کارکنان نیروی انتظامی و یا شرکتهای انتظام که از طرف نیروی انتظامی تعیین صلاحیت شده اند در ساعات غیرموظف جهت تامین امنیت بوستان های شهری و موارد مشابه استفاده خدمتی کند.

در ادامه جلسه اعتراضات فرمانداری تهران به مصوبه های « مجوز تشکیل صندوق اصحاب رسانه» ، « مصوبه واگذاری بهره برداری از اماکن فرهنگی ، ورزشی و هنری شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های وابسته به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی » و نیز « مصوبه ساماندهی فرآینده حمایت ازناشران موزعین و کتابفروشان» برسی و پاسخ داده شد.

همچنین لایحه یک فوریتی « تعیین شاخص و نمونه برآورد قیمت واقعی املاک» به رای گذاشته شد که با مخالفت اعضای شورا این لایحه به صورت عادی به تصویب رسید.

رسول خادم در جریان بررسی لایحه فوق گفت: ارائه این لایحه بر این مبنا صورت گرفته است که برآورد قیمت املاک به صورت منطقه ای و با متغییرهای سنتی انجام می گرفت این درحالی است که در تعیین نرخ املاک متغییر های بسیاری دخیل هستند برای نمونه یک ملک که روبروی فضای سبز قرار دارد براساس قیمت منطقه ای با ملکی که در یک بن بست قرار دارد یک قیمت دارند در صورتی که وجود پارک و یا خیابان و معبر می تواند برای برخی املاک ارزش افزوده ایجاد کنند. از این دست متغییر ها بسیار وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: شورای شهر نمی خواهد تعیین نرخ کند بلکه می خواهد پیشنهادی به کمیسیون 64 مصوب مجلس شورای اسلامی که وظیفه تعیین قیمت املاک را بر عهده دارد، بدهد