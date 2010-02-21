درج عبارت "شیراز، سومین حرم اهل بیت و پایتخت فرهنگی ایران اسلامی" در سربرگهای ادارات

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس شورای شهر شیراز ظهر یکشنبه در جریان بررسی این طرح که با دو فوریت در جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان فارس مبنی بر این موضوع، شورای شهر نیز در این خصوص مصوب می کند که از این پس در تمام مکاتبات اداری از این عنوان استفاده شود.

سعید موسوی عنوان کرد: بر این اساس اعتقاد داریم عنوان سومین حرم اهل بیت و موضوع پایتخت فرهنگی شهر شیراز باید باهم برای این شهر در سطح ملی و جهانی مورد استفاده قرار گیرد.