مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی که سرپرستی حراست استانداری فارس را نیز بر عهده دارد پیش از این فرماندار گچساران، مدیرکل آموزش وزارت کشور، مدیر اجرایی مرکز مطالعات و تحقیقات وزارت کشور و مشاور استاندار بوده است .

دبیری کارگروه اصل 44 و دبیری کارگروه انرژی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، عضویت در دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، مدیریت عملیات روانی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردبیر نشریه تخصصی بشری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور معاون فرهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کارنامه فعالیت مدیرکل جدید سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس به چشم می خورد

.

حسین قاسمی اهل شهرستان کازرون بوده که با حفظ سمت سرپرستی وی در اداره حراست استانداری فارس نیز از سوی استاندار ابقاء شده است