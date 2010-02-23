فراخوان همایش کتاب سال حوزه اعلام شد

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فراخوان نویسندگان علاقمند به شرکت در دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه از اسفند ماه در 13 محور تخصصی فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی اعلام شده است.

وی افزود: آثاری که به عنوان اولین چاپ در سال 88 توسط حوزویان منتشر شده است می توانند در این همایش شرکت کنند. زمان مهلت آثار نیز تا خرداد ماه است.