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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

فراخوان همایش کتاب سال حوزه اعلام شد

فراخوان همایش کتاب سال حوزه اعلام شد

دبیر اجرایی همایش کتاب سال حوزه گفت: فراخوان دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه در 13 محور تخصصی منتشر شد.

علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فراخوان نویسندگان علاقمند به شرکت در دوازدهمین همایش کتاب سال حوزه از اسفند ماه در 13 محور  تخصصی فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی اعلام شده است.

وی افزود: آثاری که به عنوان اولین چاپ در سال 88 توسط حوزویان منتشر شده است می توانند در این همایش شرکت کنند. زمان مهلت آثار نیز تا خرداد ماه است.

کد مطلب 1038432

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