برنامه چهارم عدالت محور نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حميدرضا حاجي‌بابايي عضو هيات رييسه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ماسرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي را قبول داريم ومعتقديم هر آنچه را كه مردم مي‌توانند به دست بگيرند، بايد به مردم واگذار شود.و تنها كارهايي را كه مردم نمي‌توانند انجام دهند، دولت بايد انجام دهد.



وي با تاكيد براينكه خصوصي سازي نبايد عدالت اجتماعي را از بين ببرد افزود: ما با توسعه شركت‌ها و قدرتمند كردن آنها موافقيم و از كاهش تصدي ‌گري دولت نيز حمايت مي‌كنيم.



وي افزود : يكي از بندهاي ماده 3 مي‌گويد كه بايد درصدي از ميزان فروش نفت به صورت ويژه در اختيار كاركنان شركت نفت قرار گيرد، آيا شما خبرنگاران اين را قبول داريد ؟ اين درحالي است كه معلمان براي حقوق 30 هزار توماني جلوي مجلس جمع مي‌شوند، آيا اين با عدالت اجتماعي هماهنگ است.



وي افزود : بنابراين ماده 3 از چند جهت مشكل دارد، من با اصل ماده 3 موافقم، ولي ايراد دارد اگر اين ماده تصويب مي‌شد، بايد قسمتي از درآمد نفت به خزانه ‌ ريخته مي‌ شد و بقيه درآمد به حساب شركت نفت مي‌رفت كه اين با اصل قانون اساسي كه بر واريز شدن تمام درآمدهاي دولت به خزانه تاكيد دارد، مغايرت دارد و ديگر اين كه اين ماده با اصل عدالت اجتماعي مغايرت است.



وي با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان به دنبال اين هستند كه به محض ابلاغ برنامه چهارم طرح اصلاح آن را ارايه دهند خاطر نشان كرد: درخصوص ماده 3 لايحه برنامه پيشنهاد مي‌كنيم كه دولت يك لايحه‌ مستقلي درباره وضيعت شركت نفت به مجلس بياورد.