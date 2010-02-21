220 راهنمای گردشگری در آذربایجان شرقی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر یکشنبه در سومین جشن راهنمایان گردشگری در تبریز اظهار داشت: از این تعداد راهنما تنها 35 نفر به صورت رسمی و با تسلط به زبانهای مختلف فعالیت دارند.

وی با تاکید بر اهمیت پتانسیل های گردشگری استان، عنوان کرد: آذربایجان شرقی از لحاظ آثار تاریخی و گردشگری رتبه پنجم کشور را دارد و زیرساخت ها برای جذب گردشگران خارجی داخلی مهیا است.

وی اعلام کرد: در کنار زیرساخت های گردشگری خدمات مربوط به این صنعت نیز در حال گسترش است و دو هزار و 500 پروژه مرمتی، گردشگری، هتل سازی و صنایع دستی در حال احداث و اجرا می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 28 هتل در استان وجود دارد که 12 هتل در حال ساخت نیز به آن ها اضافه می شود و نیز 32 هتل مجوز ساخت گرفته اند؛ 12 مهمان پذیری به 63 مهمان پذیری استان اضافه خواهد شد.

محمدی ادامه داد: تاسیسات گردشگری در استان به خوبی فراهم است و وجود راه های دسترسی هوایی، ریلی و بزرگراه نیز بر جذب گردشگر تاثیر گذار بوده به گونه ای که در تابستان گذشته آذربایجان شرقی را دومین استان گردشگر پذیر کشور کرد.

وی تصریح کرد: همه فعالیت های مرمتی که در استان در حال اجرا است برای حفظ تاریخ و جاودانه کردن تاریخ ایران است که همه بر حفظ آن تاکید دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی یادآور شد: این استان علاوه بر گردشگری تاریخی و طبیعی در گردشگری های سلامت، علمی و ورزشی نیز سرآمد است و نیاز به معرفی هرچه بیشتر دارد.

وی گفت: در چند سال اخیر به ترتیب سعی در آشنا سازی مردم استان، کشور و جهان با قابلیت های گردشگری آذربایجان شرقی داشته ایم که دعوت از خبرنگاران، مرمتگران و سفرای خارجی نیز از جمله آن ها می باشد.

محمدی اظهار داشت: امروز که راهنمایان گردشگری به بهانه سالروز جهانی راهنمایان گردشگری در تبریز حضور دارند فرصت مغتنمی برای آذربایجان شرقی است تا آن ها نیز با توانمندی های عرصه گردشگری استان آشنا شده و این قابلیت ها را به گردشگران خارجی منتقل کنند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی، راهنمایان نقش اساسی در جذب گردشگران خارجی به کشور دارند و سعی بر آن دارند تا فرهنگ، تاریخ و تمدن ایرانی – اسلامی را به جهانیان نشان داده و بگویند که کشور با سابقه ای به نام ایران در جهان وجود دارد.