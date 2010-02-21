سیل معابر شهرستانهای سیستان و بلوچستان را در بر می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجتعلی شایان فر ظهر یکشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی اداره کل هواشناسی استان، رگبار باران، رعد و برق، وزش تند بادهای شدید توأم با گرد و خاک امروز و فردا این استان را فرا خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث پیش بینی نشده استانداری سیستان و بلوچستان، افزود: براساس این پیش بینی ها، سامانه بارش زا از امروز یکشنبه در استان نفوذ می کند که بیشترین میزان بارش در نواحی مرکزی استان رخ خواهد داد.

شایان فر تصریح کرد: ضروری است ستاد حوادث پیش بینی نشده و فرمانداران شهرستان های شمال، جنوب و مرکز استان افزون بر داشتن آمادگی و هماهنگی با سایر ادارات، تمهیدات و اقدام های لازم را برای مقابله با جاری شدن سیل، آبگرفتگی معابر عمومی یا هرگونه حادثه احتمالی دیگر، انجام دهند.