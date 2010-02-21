دولت سودان و بزرگترین گروه شورشی دارفور به توافق اولیه دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان امروز یکشنبه در گفتگو با تلویزیونی دولتی سودان گفت : ما یک توافقنامه نهایی را میان دولت و جنبش عدالت و توسعه منعقد کردیم و بر اساس این توافقنامه به جنگ در دارفور پایان می دهیم.

در همین حال "عمر البشیر" رئیس جمهوری سودان به همراه "ادریس دبی" همتای چادی خود روز سه شنبه برای حضور در مراسم امضای نهایی توافقنامه صلح به قطر می رود.

همچنین "احمد حسین آدم" سخنگوی جنبش عدالت و توسعه به خبرگزاری فرانسه گفت : بر اساس توافقنامه اولیه صلح، "خلیل ابراهیم" رهبر جنبش عدالت و توسعه دستور توقف عملیات نظامی را به اعضای گروه خود داده است.

وی در ادامه افزود : البته ما تنها توافقنامه اولیه صلح را امضا کردیم و امضای این توافقنامه به معنای تامین منافع این جنبش نیست بلکه هدف حل مشکلات مردم دارفور، بازگشت آوارگان و تامین سلامتی و رفع نیازهای مردم این ناحیه است.

جنبش عدل و مساوات سودان پیشتر برای ورود به دور جدید مذاکرات که قطر بر آن نظارت دارد، پیش شرطهایی را اعلام کرده بود که از جمله آن می توان به آزادی اسرای این جنبش از زندانهای دولت سودان اشاره کرد.

همچنین دولت سودان و شورشیان دارفور در نشست چند ماه گذشته خود در دوحه توافقی را برای گفتگوهای جامع صلح امضا کرده بودند.