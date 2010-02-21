یک خبرنگار عرب مرفاوی را از خواب بیدار کرد!/ دعا برای سلامتی حجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان صمد مرفاوی شنبه شب نخستین تمرین خود را در زمین شماره دو ورزشگاه الاهلی برگزار کردند تا برای دیدار روز سه شنبه آماده شوند. حاشیه های سفر تیم فوتبال استقلال به عربستان را در زیر می خوانید:

* زمین شماره یک ورزشگاه اختصاصی باشگاه الاهلی زیر کشت است و از این رو طرف سعودی زمین شماره 2 را در اختیار آبی پوشان قرار داد.

* در جریان تمرین استقلال باشگاه الاهلی چند نفر را مامور رسیدگی به نیازهای استقلالی ها و پذیرایی از آبی پوشان کرده بود.

* لباس های جدید استقلال که توسط نمایندگی آل اشپورت در دبی تهیه شده، دیروز مستقیما از دبی در جده به دست آبی پوشان رسید.

* در مسیر بازگشت از تمرین سید مهدی سید صالحی با صدای گرم خود و خواندن اشعاری در مدح ائمه (ع) فضای اتوبوس حامل آبی پوشان را دگرگون کرد.

* در زمان حضور استقلالی ها در مکه مکرمه، بجز آنان هیچ زائر ایرانی در مسجد الحرام دیده نشد.

* استقلالی ها زائر خانه خدا در حین انجام اعمال عمره مفرده برای سلامتی ناصر حجازی پیشکسوت استقلال دعا کردند.

* بازیکنان استقلال با دیدن حاجیان جدید برای آنان آرزوی قبولی طاعات کردند. بازیکنان قرار است پس از دیدار با الاهلی برای زیارت خانه خدا مشرف شوند و از هم اکنون برای دیدن خانه خدا لحظه شماری می کنند.

* هتل محل اقامت استقلالی ها برخلاف سال گذشته چندان هتل لوکس و پرستاره ای نیست! الاهلی هتلی معمولی برای میزبانی از استقلالی ها تدارک دیده اند.

* صبح یکشنبه یک خبرنگار سعودی برای مصاحبه با سرمربی استقلال به طبقه سوم هتل رادیسون رفت و مرفاوی را بیدار کرد. وی تاکید داشت بلافاصله با وی مصاحبه کند! این مصاحبه نهایتا در لابی هتل انجام شد و مرفاوی به زبان عربی با خبرنگار عرب گفت و گو کرد.

* راینر کرافت آلمانی مربی سابق استقلال برای آبی پوشان آرزوی موفقیت کرد. وی در تماس با یکی از اعضای کاروان استقلال ابراز امیدواری کرد استقلال در دیدار با الاهلی به 3 امتیاز مسابقه دست یابد.

