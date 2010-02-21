به گزارش خبرنگار مهر، "مازن رمضان" لبنانی که در سال 2009 به عنوان بهترین ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد، عصر امروز به همراه مدیران و مسئولان باشگاه ذوب آهن، مدیران ورزشگاه و نمایندگان فدراسیون فوتبال با حضور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان از آخرین وضعیت این ورزشگاه پیش از دیدار با الوحده امارات بازدید کرد.

ناظر AFC در این بازدید آخرین تمهیدات لازم برای انجام هرچه بهتر این مسابقه را به مسئولان برگزاری این دیدار ارائه کرد که در این بین وی در مورد استقرار دوربین‌های تلویزیونی تذکراتی را مطرح کرد. همچنین وی تاکید کرد طبق قوانین جدید AFCدوربین‌های تلویزیونی باید در انتهای سالن نشست خبری و پشت سر خبرنگاران قرار بگیرند.

ضمن اینکه طبق تصمیم جدید "رمضان" آخرین تمرین ذوب آهن که قرار بود ساعت 11 دوشنبه برگزار شود، به ساعت 16 الی 17 در زمین اصلی ورزشگاه فولادشهر منتقل شد. تمرین الوحده هم ساعت 17:30 الی 18:30 در همین زمین انجام خواهد شد.

نشست خبری سرمربیان و کاپیتان‌های دو تیم هم به ساعت 14 الی 15 روز دوشنبه در تالار آفتاب هتل آسمان تغییر یافت که پیش از آغاز آن ID کارت خبرنگاران، کاورهای عکاسان و تصویربرداران تلویزیونی به آنها تحویل داده می شوند. نشست هماهنگی مسئولان دو تیم هم ساعت 11:30 دقیقه در تالار مهتاب هتل آسمان انجام می شود.

از سوی دیگر ساعت 11:30 دقیقه صبح امروز تمرین ذوب آهن اصفهان در زمین چمن ورزشگاه ملت برگزار شد که به مرور تمرینات تاکتیکی اختصاص داشت.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران در گروه B مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های فوتبال الاتحاد عربستان، بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات همگروه است که روز سه شنبه در نخستین دیدار خود در این مسابقات میزبان الوحده امارات خواهد بود.