اقتدار و امنیت ایران پتانسیل جذب گردشگران خارجی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی بعد از ظهر سه شنبه در سومین جشن راهنمایان گردشگری اظهار داشت: راهنمایان گردشگری نقش ویژه ای در جذب گردشگران خارجی بر عهده دارند و جمع راهنمایان گردشگری حکایت از عزم راسخ آنان برای توسعه گردشگری دارد.

وی بیان کرد: زمانی که گردشگر خرابه های تخت جمشید را می بیند به چیزی پی نمی برد و این راهنمایان گردشگری هستند که اهمیت و شکوه عظمت آن را به گردشگران بازگو می کنند و آنها را از سفر به کشور خشنود می کنند.

بیگی ابراز داشت: راهنمایان به تبع تجربه ای که دارند خواسته گردشگران را به خوبی درک می کنند و باید در راستای خواسته های آنان عمل کنند.

وی افزود: راهنمایان ارتباط بین گردشگر و طبیعت را برقرار می کنند و جزو مهمی از ساختار گردشگری کشور محسوب می شوند.

علیرضابیگی ادامه داد: حضور با نشاط راهنمایان در این جمع، فعال بودن عرصه گردشگری و صف بستن خودروها در روزهای تعطیل در جاده ها نشانه خوبی از نشاط و شادابی جامعه ما است که خیلی ها برای نفع آن تلاش می کنند.

استاندار آذربایجان شرقی بیان کرد: همه راهنمایان بر نقش گردشگری در توسعه کشور واقف هستند اما باید توده مردم را به این باور رساند و تاثیر آن را بر ارتقای وضعیت معیشتی بر آنان تبیین کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید کارگاه های آموزشی برای ارتقای آگاهی اقشار مختلف مردم از ویژگی های مثبت گردشگری برگزار شود، بر انکار ناپذیر بودن ایجاد زیرساختها برای توسعه صنعت گردشگری تاکید و اضافه کرد: در سرتاسر کشور از جمله آذربایجان شرقی فعالیتهای زیادی در خصوص ایجاد زیرساخت ها انجام گرفته است اما با این حال با کمال مطلوب فاصله زیادی داریم و این یک واقعیت در جامعه ما است.

وی اعلام کرد: در این استان سعی بر آن شده است تا امکانات و زیرساخت های گردشگری برای استفاده طبقات مختلف اقتصادی فراهم شود تا مردم کشور به خوبی از پتانسیل های گردشگری آذربایجان شرقی دیدار کنند و در این راستا به فرمانداران و بخشداران نیز ابلاغ گردیده است تا امکانات را برای حضور گردشگران و پذیرایی از انان فراهم کنند.

علیرضابیگی افزود: خوشبختانه در راستای ایجاد زیرساخت های توسعه ای و گردشگری استان، ایجاد آیرلاین اختصاصی منطقه در قالب مصوبه هیات دولت گنجانده شده بود و این شرکت با آغاز فعالیت پوشش هوایی کریدور شمال به جنوب و همچنین کشورهای همسایه را برعهده دارد و اگر این شرکت هوایی قصد توسعه و سود دهی دارد باید با صنعت گردشگری همراه شود.