امکان تغییر زمان انتخابات با تصویب طرح افزایش دوره سوم شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در پاسخ به این سوال که سرنوشت طرح افزایش عمر شوراها با اعلام زمان انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی سراسر کشور در آذر ماه سال آینده که از سوی وزیر کشور اعلام شد چه خواهد شد؟ اظهار داشت: اعلام زمان برگزاری انتخابات شوراها از سوی وزیر کشور کاری بوده که با توجه به قانون از وظایف وی بوده و به صورت روتین انجام شده است.

وی ادامه داد: وزیر کشور باید در زمان در پیش داشتن انتخابات روز و زمان برگزاری آن را پیش بینی و تنظیم و در نهایت به عموم اعلام کند.

رئیس شورای عالی استانها افزود: طرحی را که در شورای عالی استانها تهیه شد و درحال حاضر نمایندگان مجلس نیز بروی آن کار می کنند چیزی فراتر از این است که اگر تصویب شود و به تایید برسد زمان برگزاری انتخابات شوراها عوض خواهد شد.

چمران گفت: اگر طرح افزایش عمر شوراها تصویب نشود در نهایت آنچه که وزارت کشور به دلیل عدم اطمینان از تصویب طرح مذکور و بر حسب وظیفه پیش بینی کرده بود اجرا خواهد شد و درحال حاضر نیز با اعلام زمان انتخابات شوراها در آذرماه سال 89 به وظیفه خود عمل کرده است.