74 متجاوز منابع طبیعی نور خلع ید شدند

به گزارش خبرنگار مهر در نور، موسی مقیمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این مدت بر اساس تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور بیش از 51 هزار مترمربع از عرصه های منابع طبیعی بازپس گیری شد که در این میان 60متخلف شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در سال جاری 74 قاچاقچی که در حال حمل چوب آلات غیر مجاز بدون پروانه به حجم 105متر مکعب وارزش ریالی 78 میلیون بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ادامه داد: منابع طبیعی نور بین اراضی ملی ومستثنیات اشخاص برای ایجاد مرز حائل در داخل و خارج از طرحهای جنگلداری پنج کیلومتر کانال حفر کرد.

مقیمی با بیان اینکه امسال 43 فقره پروانه قطع درختان باغی به حجم 598 مترمکعب صادر شد، گفت: پروژه مدیریت چرای دام وکنترل پروانه جهت خروج دام نیز در سطح 130هزار هکتار به اجرا درآمد.

وی با اعلام اینکه 42 دستگاه آبشخوار فلزی و 600 متر لوله خریداری شده است، بیان داشت: در 30 هکتار از اراضی کم بازده حوزه منابع طبیعی نور با نظارت بر کشت علوفه، بذر ویونجه تهیه شد.

وی از توزیع 25 هزار و500 اصله نهال از گونه های پهن برگ وسوزنی برگ در هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: در سال جاری 300 هزار اصله نهال در داخل 195 هکتار طرح جنگلداری و 16 هزار اصله نهال در 16 هکتار از طرح جنگل داری نهالکاری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی نور خاطرنشان کرد: پروانه عملیات پرورش جنگل به مساحت 15 هکتار شامل آزاد کردن و تنگ کردن 12 میلیون ریال اعتبار، عملیات آبخیزداری با 900 میلیون ریال اعتبار در حوزه آبخیز لاویج با احداث بند رسوبگیر سنگ ملاتی در منطقه لاویج وتترستاق در دست پیگیری و انجام است.