تقدیر از حماسه سازی ملت ؛ تاکید بر گره گشایی و خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست مشترک سران سه قوه در دوره دولت دهم، ظهر روز یکشنبه با حضور آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه در دفتر رئیس‌جمهور ، تشکیل شد.

مسائل روز، گره گشایی از مشکلات کشور و بسترسازی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و تسریع در حل مسائل کشور از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست همچنین روسای سه قوه با اشاره به حضور حماسی مردم در روز 22 بهمن از حضور آگاهانه و با شکوه مردم قدردانی کردند.

22 آذر ماه سال جاری نیز نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود.