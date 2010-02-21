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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۰

پنجمین نشست سران سه قوه/

تقدیر از حماسه سازی ملت ؛ تاکید بر گره گشایی و خدمت به مردم

تقدیر از حماسه سازی ملت ؛ تاکید بر گره گشایی و خدمت به مردم

روسای سه قوه در پنجمین نشست مشترک خود در ریاست جمهوری با اشاره به حضور حماسی مردم در روز 22 بهمن از حضور آگاهانه و با شکوه مردم قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین نشست مشترک سران سه قوه در دوره دولت دهم، ظهر روز یکشنبه با حضور آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس قوه مقننه در دفتر رئیس‌جمهور ، تشکیل شد.

مسائل روز، گره گشایی از مشکلات کشور و بسترسازی برای خدمت رسانی بیشتر به مردم و تسریع در حل مسائل کشور از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست همچنین روسای سه قوه با اشاره به حضور حماسی مردم در روز 22 بهمن از حضور آگاهانه و با شکوه مردم قدردانی کردند.

 22 آذر ماه سال جاری نیز نشست مشترک سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود.

کد مطلب 1038479

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