به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون بیماری‌های خاص ساعت 9:30 فردا دوشنبه به ریاست معاون سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.

در این نشست گزارش عملکرد و مالی سال 88 فدراسیون بیماری‌های خاص از سوی سید باقر فاطمی نسب، سرپرست این فدراسیون ارائه خواهد شد، ضمن اینکه تقویم ورزشی و برنامه‌های سال 89 فدراسیون مورد تصویب اعضا قرار خواهد گرفت.

همچنین قرار است مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شطرنج روزجمعه 7 اسفندماه در شهر مقدس مشهد برگزار شود. ریاست این مجمع را نیز حمید سجادی برعهده خواهد داشت.