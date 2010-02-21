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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۵۲

مجمع سالیانه فدراسیون بیماری‌های خاص فردا برگزار می‌شود

مجمع سالیانه فدراسیون بیماری‌های خاص فردا برگزار می‌شود

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بیماری‌های خاص روز دوشنبه به ریاست حمید سجادی، رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون بیماری‌های خاص ساعت 9:30 فردا دوشنبه به ریاست معاون سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد.

در این نشست گزارش عملکرد و مالی سال 88 فدراسیون بیماری‌های خاص از سوی سید باقر فاطمی نسب، سرپرست این فدراسیون ارائه خواهد شد، ضمن اینکه تقویم ورزشی و برنامه‌های سال 89 فدراسیون مورد تصویب اعضا قرار خواهد گرفت.

همچنین قرار است مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون شطرنج روزجمعه 7 اسفندماه در شهر مقدس مشهد برگزار شود. ریاست این مجمع را نیز حمید سجادی برعهده خواهد داشت.

کد مطلب 1038482

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