125 هزار نوجوان مدرسه ساز در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین کمیلی عصر یکشنبه در همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز گرگان افزود: به طور میانگین اگر در قلک هر دانش آموز 10 هزار ریال برای مدرسه سازی کمک شود، یک میلیارد و 250 میلیون ریال کمکهای این بخش خواهد شد.

وی با اشاره به وجود مدارس تخریبی در استان، بر لزوم شارکت و همکاری افراد خیر و نیکوکار در امر مدرسه سازی شد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت افراد خیر و نیکوکار در سالهای اخیر در استان در امر مدرسه سازی روند صعودی یافته است اما همکاری بیشتر مردم در این زمینه نیاز است.

به گفته کمیلی، برای ترویج فرهنگ مدرسه سازی و مشارکت خیرین باید برنامه ریزی شود و مدرسه سازی باید به عنوان یک نیاز درآید.

در این همایش از جمعی از خیرین جوان گرگانی تقدیر شد، بیش از چهار هزار کلاس درس تخریبی و سه هزار کلاس درس نیازمند بازسازی در گلستان وجود دارد.