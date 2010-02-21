90 میلیارد تومان از تجهیزات مترو در گمرک بندرعباس متوقف است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری‌هاشمی روز یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از خط تولید واگن‌های دوطبقه کارخانه واگن سازی تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: اگر دولت سهم خود را پرداخت نکند، امکان ترخیص محصولات مترو از گمرک بندرعباس وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر دولت تعهد کند که بدهی خود را می پردازد و بانک‌ها تأیید کنند که این بدهی دولت است می‌توان محصولات را ترخیص کرد، تا فشار به مردم نیاید و شهروندان از واگنهای جدید محروم نشوند.

تشکری هاشمی با اشاره به قانون توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: در این قانون آمده است که سالانه 4 هزار میلیارد تومان باید به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص یابد ولی در هیچ سالی این عدد تخصیص نیافته است.

به گفته تشکری هاشمی، در سال 87 ، حدود هزار و 300 میلیارد و در سال 88، حدود هزار و 100 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای سال 89 نیز پیش‌بینی در همین حدود شده که با توجه به نرخ تورم اعتبارات افزایش نداشته است.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران ادامه داد: شنیده شده است که نمایندگان مجلس دو هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی در بودجه برنامه‌ریزی کردند که این کار گامی به جلو است؛ ولی تا چهار هزار میلیارد تومانی که پیش بینی شده است فاصله زیادی داریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه میزان ترافیک بعد از افتتاح تونل توحید در بزرگراه نواب زیاد شده است، گفت: بر اساس اعداد و ارقام 40 درصد از بار ترافیکی شمالی به جنوبی میدان توحید کاسته، 30 درصد از بار ترافیکی آزادی و همچنین بار ترافیکی آیت الله سعیدی و سایر بزرگراه های شمالی جنوبی کاهش یافته است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه افزایش تقاضا برای رفت و آمد از تونل توحید و از بزرگراه نواب دو برابر گذشته شده است گفت: یکی از مشکلات ترافیک در این محدوده این است که عرض معبر در بزرگراه چمران در پل گیشا کم می‌شود و همین امر باعث انباشتگی ترافیک می‌شود.

به گفته تشکری هاشمی، سازمان مهندسی عمران در حال اصلاح پل گیشاست تا روانی ترافیک را داشته باشیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه دوبرگردان‌ها یکی دیگر از مشکلات هستند، گفت: همین دوربرگردان‌ها باعث ترافیک می‌شوند.

بر اساس این گزارش مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه نیز در این مراسم گفت: طی 10 سال آینده برای مجموع خطوط مترو در کشور حداقل به ده هزار واگن نیاز داریم، به همین دلیل باید از هم اکنون به تولید و ساخت واگن های مورد نیاز در داخل کشور توجه ویژه شود.

مهندس محسن هاشمی در با بیان این مطلب اظهار کرد: در تمام دنیا به ازای هر 100 هزار خودرو، هزار واگن مترو می‌سازند در حالی که در ایران یک میلیون خودرو ساخته می‌شود و باید در مقابل سالی هزار واگن ساخته شود که این رقم متاسفانه کمتر از 100 واگن است.

وی ادامه داد: تهران 9 خط مصوب مترو دارد که برای هر خط 400 تا 500 واگن نیاز داریم و به طور کلی چهار هزار و 500 واگن در مدت ده سال آینده نیاز است.

مهندس هاشمی تصریح کرد: هفت کلان شهر کشور نیز دو خط مصوب مترو دارند که برای هر کدام 300 واگن نیاز است بنابراین مجموعه واگن مورد نیاز قطار شهری در ده سال آینده به ده هزار واگن می‌رسد که بخش تصمیم‌گیری و سیاست‌گذار کشور باید به این مسئله بیشتر کمک کند و مسائل را از نظر فنی حل کند . چرا که اگر تونل و ایستگاه مترو ساخته شود اما واگن مورد نیاز نباشد، مشکلی حل نمی‌شود چرا که هم‌اکنون ما به خارج وابستگی داریم.

وی ضمن ارایه پیشنهادی مبنی براینکه همان‌گونه که نقدینگی به وسیله سیستم بانکی توسط لیزینگ‌های متعدد اقدام به خودروسازی می‌کند باید به همان روش اعتبار لازم واگن‌سازی داده شود گفت: خواهش ما حمایت از این صنعت است چرا که ضمن آسایش مردم زمینه اشتغال نیز ایجاد می‌شود.

هاشمی ادامه داد: اگر تجهیزات مورد نیاز مترو به موقع ترخیص بشود واگن‌ها و تجهیزات خطوط بیشتری را خواهیم ساخت.