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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۲

حسینی به مهر خبر داد:

برگزاری المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران

برگزاری المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران گفت: مرحله دوم المپیاد علمی طلاب حوزه های علمیه خواهران در سه گرایش ادبیات عرب، فقه و اصول و فلسفه و کلام جمعه در سراسر کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: مرحله دوم المیپاد علمی طلاب حوزه های علمیه خواهران در دروس تخصصی فقه و اصول، فلسفه و کلام و ادبیات عرب با حضور پذیرفته شدگان مرحله اول روز جمعه 7 اسفند در سراسر کشور به صورت متمرکز و همزمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: پذیرفته شدگان در این رقابت علمی در مرحله سوم المپیاد علمی طلاب خواهر حوزه های علمیه که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی ادامه داد: رتبه های برگزیده این رقابتهای علمی از امتیازات آموزشی مانند معافیت از آزمون ورودی به مقاطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند شد.

وی اضافه کرد: مرحله مدرسه‌ای المپیادهای علمی طلاب در ابتدای آبان ‌ماه برگزار شده بود.

کد مطلب 1038493

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