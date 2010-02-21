بررسی ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در این جلسه با اشاره به اینکه با برگزاری این جلسه روابط بین دو کشور در حوزه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گسترش خواهد یافت، افزود: دراین راستا به موضوع ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی بصورت ویژه پرداخته خواهد شد و امیدواریم نتایج این جلسه برای توسعه منطقه‌ای هر دو کشور موثر باشد.

وی همچنین تصریح کرد: مسئله تاسیس شهرک مرزی بین ایران و ترکیه مورد توجه سران دو کشور است و امیدواریم به زودی این مهم محقق شود.

احمدی همچنین افزود: این مسئله بسیار جدید است؛ از همین رو باید همه جوانب را برای ایجاد روابط اقتصادی دراین زمینه و استفاده از ظرفیتهای دو کشور در نظر گرفت.

وی خاطر نشان کرد: دست اندرکاران این امر، مباحث مربوط به مسائل مرزی، تاسیسات زیربنایی، اصلاح قوانین گمرکی، بیمه‌ای و بانکی را به سرعت پیگیری می‌کنند چراکه در هر دو کشور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل شده است تا مسائل را پیگیری و برای حل مشکلات، نهایت تلاش خود را می‌کنند تا این مهم را در کوتاهترین زمان محقق کنند.

احمدی درادامه در خصوص محل اجرای شهرک صنعتی مشترک دو کشور افزود: براساس مطالعات انجام شده در مورد مکان‌‌یابی بنظر می رسد بدلیل هم مرز بودن 4 استان این کشور با استان آذربایجان غربی شرایط ایران برای انتخاب محل اجرای طرح سهل‌تر از ترکیه است اما درعین حال باید همه نیازهای صنعتگران وزیرساختهای لازم دراین زمینه سنجیده شود تا بتوانیم شهرک صنعتی مرزی بر اساس مطالعات و بررسیهای امکان سنجی و اقتصادی تاسیس کنیم.

وی تاکید کرد: مرز ماکو، یکی از اولویتهای ما برای راه‌اندازی شهرک مرزی خواهد بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در ادامه به ارائه آمار در خصوص وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی ایران پرداخت و اظهار کرد: حدود 47 هزار طرح تمام شده در 825 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود 30 درصد اشتغال صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی را در بر می‌گیرد.

احمدی با بیان اینکه در شهرکها و نواحی صنعتی مشوقهای مناسبی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌ شده است خاطر نشان کرد: در شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی تبریز، حدود 37 شرکت ترکیه ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در بازدیدی که از این شهرک داشتم تمامی سرمایه‌گذاران و صنعتگران از نحوه حمایتهای سازمان راضی بودند.

وی درادامه به سفری که همراه با وزیر صنایع و معادن به کشور ترکیه داشت، اشاره کرد و یادآور شد: در آن سفر توافقاتی حاصل شد که امیدواریم با کمک مدیرعامل صنایع کوچک و متوسطکشور ترکیه که هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد این موضوعات را نهایی کنیم.

احمدی دراین جلسه، از حرکت شجاعانه نخست وزیر این کشور در برخورد با رژیم صهیونیستی تقدیر و تشکر کرد.

همچنین دراین نشست، "سامی صفت کارحیصارلی" استاندار اغدیر در این نشست نیز خواستار گسترش روابط دو کشور شد و گفت: استان اغدیر از لحاظ اقلیمی موقعیت بسیار مناسبی برای تاسیس شهرک صنعتی مرزی است.

وی به پروژه‌های در دست احداث در این استان مانند فرودگاه اغدیر و خط راه‌آهن نخجوان – کارس اشاره کرد و از این پروژه‌ها به عنوان زیر ساختهای اساسی شهرک صنعتی مشترک نام برد.

بنابر اعلام روابط عمومی و بین‌الملل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، همچنین دراین جلسه، نماینده مردم چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی ایران، نماینده مردم اغدیر در مجلس ملی ترکیه، رهبر شیعیان استان اغدیر، فرماندار و مدیر آموزش و پرورش این استان به همراه هیئتی از تجار و بازرگانان شهرستان ماکو و معاونین و مدیران سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران حضور داشتند.

