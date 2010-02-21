بازدید سرزده افتخاری از هیئت فوتبال تهران/ غیبت رئیس و دبیر هیئت!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که تنها 4 روز از برگزاری انتخابات هیئت فوتبال تهران و کسب رای قاطع حبیب الله شیرازی برای تصدی ریاست این هیئت می گذرد، بعد از ظهر امروز سیدرضا افتخاری مدیرکل تربیت بدنی استان تهران در بازدیدی سرزده در محل این هیئت حضور یافت ولی با غیبت رئیس و دبیرهیئت فوتبال تهران روبرو شد.

افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از غیبت مسئولان هیئت متعجب شدم اظهار داشت: انتظار داشتم در روزهای ابتدایی پس از برگزاری انتخابات هیئت تهران، مسئولان این هیئت در محل کارخود حاضر باشند که اینگونه نبود.

وی افزود: ما برنامه های زیادی برای فعال شدن هیئت فوتبال تهران داریم و امیدوارم مسئولان هیئت نیز این حساسیت ها را درک کنند و بطور تمام وقت در خدمت مدیریت فوتبال تهران باشند.

افتخاری برگزاری تورنمنت های بزرگ فوتبال با حضور تیم های سرشناس تهرانی بویژه استقلال و پرسپولیس را از برنامه های آینده برای فوتبال پایتخت عنوان کرد و گفت: فوتبال تهران را دوباره احیا خواهیم کرد.

مدیرکل تربیت بدنی استان تهران با بیان اینکه بازدید های سرزده ازهیئت های ورزشی جزو برنامه های کاری مدیریت استان تهران خواهد بود، اظهار داشت: طبق خواست سازمان تربیت بدنی همکاران ما درهیئت های ورزشی باید بطور روزانه و تمام وقت در خدمت هیئت های ورزشی باشند و کم کاری از هیچ مسئولی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.