به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال الوحده امارات ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز با پرواز چارتر و در میان استقبال مسئولان باشگاه ذوب آهن وارد اصفهان شده و بلافاصله در هتل کوثر این شهر مستقر شدند.

در این میان یعقوب یوسف الحسنی، مارسیو رودریگوئز(برزیل)، محمد سعید الشحی، علی عمر، ژائو فرناندو ننلو بایانو(برزیل)، اسماعیل مطر، سعید سالم صالح، مروان محمد خمیس، طلال عبدالله محمد، حسن امیرعبدلله، فهد مسعود علی، حسن بن یوسف(عمان)، علی ربیع فیروز، علی محمد علی، بشیر سعید، آندری لوسیانو داسیلوا(برزیل)، حیدر آلو علی، عبدالرحیم جمعه، محمود خمیس سعید، عیسی احمد عبدالعزیز، احمد علی سالم، حمدان اسماعیل محمد و عادل محمد علی نفرات تیم الوحده در این دیدار هستند.

در بین نفرات این تیم نام فرناندو بایانو مهاجم برزیلی که پیشینه بازی در تیم‌های مایورکا، سلتاویگو و مالاگا اسپانیا و وولفسبورگ آلمان را در کارنامه اش دارد و در لیگ امارات پس از "خوزه ساند" مهاجم تیم العین با 13 گل در رده دوم قرار دارد، دیده می شود. اسماعیل مطر مهاجم ملی پوش تیم الوحده هم دیگر بازیکن مطرح این تیم اماراتی است.

هدایت این تیم اماراتی برعهده جوزف هیسبرگر اتریشی است که وی را در امر هدایت این تیم حاتم بن محمد از تونس به عنوان دستیار اول همراهی می کند. کلاوس لیندربرگر دروازه بان پیشین تیم ملی اتریش هم مربی دروازه‌بان‌های این تیم است.

تیم فوتبال الوحده در گروه B مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران، الاتحاد عربستان و بنیادکار ازبکستان همگروه است که روز سه شنبه در نخستین دیدار خود در این مسابقات میهمان ذوب آهن ایران خواهد بود.