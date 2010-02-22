نیاز به فرودگاه برای توسعه گیلان باید از سوی مدیران مهم تلقی شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عباس رحمتیان در جمع مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان افزود: این فرودگاه تنها دروازه هوایی استان است.

وی در ادامه نقش و اهمیت روابط عمومی را در تبیین وظایف سازمانی بسیار مهم دانست و اظهار داشت: روابط عمومی باید با صداقت و شفافیت موارد ابهام را نسبت به سازمان خود شناخته و به مخاطبان پاسخ دهد.

مدیرکل فرودگاه سردار جنگل رشت تشکیل این جلسه را با هدف پاسخگوی به ابهامها و اطلاع یابی از نظرات مخاطبان برون سازمانی و لحاظ کردن آن برای برنامه ریزی سال آینده که در ماده دو و ماده هشت تصویب نامه سال 86 هیئت وزیران است، عنوان کرد.

در ادامه این نشست هر یک از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان نظرات و انتظارات خود را در قالب محورهای همچون هماهنگی با فرودگاه رشت در مواقع تشریفات و تردد مسئولان، نشست مسئولان روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان در هر ماه به میزبانی یک دستگاه اجرایی، تشکیل شورای روابط عمومی های استان گیلان، پاسخگوی فرودگاه در مواقع تاخیر پرواز، معرفی نماینده روابط عمومی شرکتهای هواپیمای برای پاسخگوی به ابهامهای پرواز در فرودگاه اعلام کردند.