به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج روز یکشنبه در گفتگوی با سایت خبری فدراسیون فوتبال به تشریح آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان قبل از دیدار با تایلند و اتفاقات پیرامون این فدراسیون پرداخت.

دخالتی در انتخاب مربیان تیم ملی نداریم

نایب رئیس اول فدراسیون در خصوص انتخاب کمک مربی تیم ملی فوتبال گفت: این یک امر طبیعی است که فدراسیون در انتخاب کمک مربیان تیم ملی هیچ دخالتی ندارد. چرا که یک سرمربی برای فعالیت در تیم ملی یا هر تیم دیگری با تمام اختیار انتخاب خود را خواهد کرد.

وی ادامه داد: برهمین اساس تاکنون افشین قطبی تنها منصور رشیدی که سابقه خوبی در فوتبال داشته را معرفی کرده است که با تصویب در کمیته تیم های ملی فعالیت خود را با کادر فنی تیم ملی بزرگسالان آغاز می کند.

بازی ایران - تایلند رایگان خواهد بود

مدیر کمیته تیم های ملی در خصوص برگزاری دیدار ایران و تایلند گفت: احتمالا این دیدار به صورت رایگان برگزار خواهدشد. با برنامه ریزی هایی که فدراسیون انجام داده، مطمئنا شاهد برگزاری دیداری خوب خواهیم بود.

وی در ادامه بیان کرد: معتقدم سرمربی تیم ملی از تمام پتانسیل خود برای برگزاری دیدار جذاب با یک پیروزی قطعی استفاده خواهد کرد. این بازی برای تایلند حکم مرگ و زندگی داشته و برای صعود نیاز به برد این دیدار دارد. بازیکنان ما نیز مطمئنا با یک بازی جوانمردانه همچنان صدرنشینی خود را حفظ خواهند کرد.

تیم های ایرانی در آسیا قدرتمند ظاهر شوند

تاج از حضور در کرمان خبر داد و گفت: تیم مس کرمان روز چهارشنبه با الاهلی امارات به رقابت می پردازد. بر همین اساس به کرمان سفر خواهم کرد و از نزدیک با بازیکنان، بوناچیچ و مدیرعامل کل شرکت مس کرمان دیدار خواهم کرد. خوشبختانه وضعیت تیم های استقلال، سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان برای حضور در لیگ قهرمانان بسیار خوب بوده و امیدورام با استفاده از تجارب خود حضوری درخشان در رقابتهای پیش رو داشته باشند. توصیه ام این است که با پشتکار و استفاده از تجربیات خود برای فوتبال ایران افتخار آفرین باشند و با قدرت در پیکارهای پیش رو حاضر شوند.

ویژن آسیا یک طرح دقیق و منطقی است

مهدی تاج درخصوص طرح ویژن آسیا گفت: اجرای این طرح کاری بسیار درست، دقیق، منطقی و به نفع توسعه فوتبال است. در واقع با اجرای این طرح همزمان 11 مورد در فوتبال اعم از داوری، بازیکنان، زیر ساختها، بازاریابی، روابط عمومی و ... رشد می کند. برهمین اساس باید این طرح در استانها اجرایی شود تا شاهد رشد و موفقیت فوتبال ایران باشیم.

هیچ کس در قلمرو داوری دخالت نمی کند

تاج در ادامه در مورد روند فعالیت داوران در مسابقات مختلف ابراز داشت: واقعیت این است که هیچ کس در قلمرو داوری دخالت نمی کند و در خصوص تغییر داور در مسابقات هیچ کسی دخالت ندارد چرا که این موضوع اصلا وجود ندارد. به شخصه و به صورت جدی این امر را پیگیری می کنم. ضمن اینکه مطالباتمان را از داوری اعلام می کنیم و خوشحالیم که کمیته نظارت داوران بر روی این مسئله نظارت کامل دارند. برهمین اساس در 7 بازی آخر هم به صورت ویژه یک نظارت کامل خواهیم داشت تا شاهد برگزاری رقابتها بدون مشکل باشیم.

برنامه های تدارکاتی ویژه ای برای تیم های ملی داریم

تاج در خصوص برنامه های تیم ملی گفت: دو بازی تدارکاتی برای تیم امید پیش بینی شده که کمیته بین الملل فعالیتهای مربوط به برگزاری اردوهای تدارکاتی را در دستور کاری خود قرار داده است. دو بازی برای تیم جوانان و دو بازی برای تیم نوجوانان درنظر گرفته شده است. همچنین برای تیم ملی 15 سال بانوان نیز اردوهای تدارکاتی روسیه، بندرانزلی، تهران، گیلان و اکراین قطعی شده است. برهمین اساس با برگزاری اردوهای تدارکاتی قصد داریم تا شرایطی مطلوب برای تیم ملی بانوان ایجاد کنیم تا در اولین حضور در پیکارهای المپیک سنگاپور شاهد موفقیت تیم ملی بانوان باشیم.