حمایت اردن و فرانسه از برگزاری کنفرانس بین المللی درباره روند سازش خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن، فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه برای دیدار با عبدالله دوم شاه اردن و سمیر الرفاعی نخست وزیر این کشور به امان سفر کرده است.



الرفاعی و فیون در پایان مذاکرات خود در بیانیه مشترکی از تلاشهای بین المللی برای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی و امکان برگزاری کنفرانس بین المللی برای کمک به این امر استقبال کردند.



فیون گفت : اردن و فرانسه در این زمینه دیدگاه مشترکی دارند و معتقدم هیچ راهی جز راه صلح مبتنی بر پایه های روشن و حقوق بین المللی وجود ندارد.



وی افزود : باید کشور فلسطینی قادر به حیات و مستقل و دموکراتیک در مرزهای 1967 و بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و طرح صلح عربی که در کنار اسرائیل در صلح زندگی کند، تشکیل شود.



فیون در این سفر کوتاه یک روزه به اردن با عبدالله دوم شاه این کشور نیز دیدار کرد که طی آن روابط دوجانبه و روند به بن بست رسیده سازش و راههای ازسرگیری آن بررسی شد.

نخست وزیر فرانسه همچنین فرصتهای همکاری و سرمایه گذاری در اردن را با مقامهای این کشور بررسی کرده است.



اردن به سبب دارا بدون ذخایر اورانیوم، توجه بسیاری از کشورها از جمله فرانسه را به خود جلب کرده و در این زمینه ارزیابی ها حاکی از آن است که اردن 130 هزار تن ذخیره اورانیوم دارد.



این کشور عربی برای ساخت اولین نیروگاه هسته ای تا سال 2015 تلاش می کند.

خاطر نشان می شود فیون پیش از سفر به اردن، در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و ناجی عطری نخست وزیر سوریه دیدار کرد که این سفر در چارچوب گامهای بیشتر پاریس و دمشق برای تقویت روابط قلمداد شده است.