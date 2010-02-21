حماس ادعاهای فرمانده پلیس دبی را بی اساس دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس نتیجه گیریهای پلیس دبی درباره ترور المبحوح را رد و اعلام کرد : ما قصد دخالت در روند تحقیقات را نداریم، اما می توانیم به مسئولان دبی در تکمیل روند تحقیقات کمک کنیم.



فرمانده پلیس دبی گفته بود کسی که اطلاعات درباره تحرکات المبحوح را به بیرون منتقل کرده است، قاتل واقعی است.

یک منبع مسئول در جنبش حماس، اتهامات "ضاحی خلفان" فرمانده پلیس دبی مبنی بر نفوذهای امنیتی به درون این جنبش را تکذیب و بر سودمند همکاری میان حماس و پلیس دبی در روند تحقیقات مربوط به ترور محمود المبحوح از اعضای این جنبش تاکید کرد.



وی اظهار داشت : اتهامات فرمانده پلیس دبی غیر قابل پذیرش است، ما تاکید می کنیم که تعقیب و پیگرد شهید المبحوح و رهبران مبارز فلسطینی از سوی موساد به معنای نفوذ به درون جنبش نیست.

ضاحی خلفان در گفتگو با روزنامه الاتحاد گفته بود اطلاعات مربوط به تحرکات و زمان ورود المبحوح به دبی از طریق فردی در دایره محدود بسیار نزدکی به وی، به تیم ترور رسیده بود.

وی با بیان اینکه این فرد، عنصر قاتل است، از جنبش حماس خواست تحقیقات داخلی درباره فردی که اطلاعات درباره تردد و تحرکات المبحوح را با این دقیق به تیم ترور وی منتقل کرده است، انجام دهد.



منبع حماس در واکنش به این ادعاها تاکید کرد : همکاری و ارتباط مستقیم با مسئولان دبی در جنایت ترور شهید محمود المبحوح به جای اظهارات رسانه ای شتابزده، سودمندتر و مورد نیاز است.



این منبع افزود حماس از همان ابتدا اعلام کرد تحقیقات ویژه خود را برای شناخت ابهامات جنایت ترور المبحوح آغاز کرده که همچنان ادامه دارد و همچنان امیدواریم با برادران خود در دبی برای تکمیل این تحقیقات، همکاری کنیم.

فرمانده پلیس دبی روز پنجشنبه اظهار داشت که به احتمال 99 درصد موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) در ترور مبحوح دست داشته است.

ضاحی خلفان تمیم دوشنبه شب اسامی 11 نفر از متهمان ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس را به همراه تصاویرشان فاش کرد. برخی از این متهمان دارای گذرنامه های فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی و آلمانی بودند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.