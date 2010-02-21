3 استان دیگر به برنامه مقابله با پدیده گرد و غبار افزوده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر امروز هیئت وزیران، که به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، برگزار شد نام استان های کردستان، لرستان و سیستان و بلوچستان نیز بدلیل قرار داشتن در معرض پدیده گرد وغبار، با تصویب هیئت وزیران به آیین نامه مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد وغبار در کشور افزوده شد.

پیش از این استان های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، ایلام و کرمانشاه شامل تمهیدات و مقررات آئین نامه مذکور بودند.

در جلسه امروز همچنین هیئت وزیران به منظور تامین حقوق آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت می شوند، با تامین بار مالی اصلاح قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان موافقت کرد.

هیئت وزیران در بخش دیگری از جلسه عصر امروز یکشنبه خود و با هدف یکسان سازی تعیین اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، با اصلاح اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی انزلی، ارس و اروند موافقت کرد.

از دیگر موارد در دستور کار جلسه هیات دولت، بحث و اظهارنظر پیرامون طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده 120 به قانون شهرداری ها بود که پس از بحث و تبادل نظر و به دلیل مغایرت این طرح با اصل159 قانون اساسی و تضاد با حقوق مردم، با این طرح مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد و مقرر شد که وزیر کشور به عنوان نماینده دولت برای دفاع از این نظر در مجلس حضور یابد و توضیحات لازم را ارائه کند.

هیئت وزیران در این جلسه با تسری مزایای موضوع مواد 79 و 83 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موافقت کرد.

در صورت موافقت مجلس با این لایحه دولت، کارکنان ارتش و سپاه نیز از این پس از مزایای ارتقاء‌ ناشی از گذراندن دوره های عالی آموزشی برخوردار خواهند شد.

در این جلسه همچنین با هدف حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از وقفه درتولید، با استمهال تسهیلات اعطایی به پرورش دهندگان ماهی در سیستم مدار بسته نیز موافقت شد.

بر این اساس، دولت هزینه اقساط سررسید شده یا معوق تسهیلات اعطایی یاد شده را به بانک های عامل پرداخت می کند و بانکها نیز اصل وام را به مدت 8سال باز تقسیط می کنند.