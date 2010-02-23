کم آبی امسال نیز خوزستان را تهدید می کند

سید محمد جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با ابراز خرسندی از افزایش 117 درصدی بارندگی امسال نسبت به سال گذشته افزود: با وقوع پدیده خشکسالی در دو سال متوالی گذشته در استان خوزستان، صدمات و ضررهای بسیاری به منابع آبی استان وارد شده است و بخش اعظمی از بارندگی های امسال صرف ترمیم ذخایر می شوند.



وی به کمبود بارش برف در مناطق بالا دست استان اشاره و تصریح کرد: در ماه های آینده با کاهش ورودی آب به حوضچه های آبی استان مواجه می شویم و به برنامه ریزی برای مدیریت هر چه بهتر منابع آبی و همچنین صرفه جویی مردم در مصرف آب و برق نیاز داریم.

استاندار خوزستان همچنین از اختصاص بودجه قابل توجه در سال 89 برای توسعه آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: سال گذشته با وجود خشکسالی 60 درصدی، بخش کشاورزی به میزان 85 درصد ظرفیت خودبازدهی داشت و پیش بینی می کنیم با برنامه ریزی های انجام شده امسال رکورد تولید گندم در کشور توسط استان خوزستان شکسته می شود.

حجازی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه دمای هوا امسال سه درجه از میانگین سال قبل بالاتر خواهد بود و این به معنی افزایش استفاده از وسایل سرمایشی است، تاکید کرد: با طرحهای اجرا شده و یا در حال اجرا درزمینه برق امیدواریم قطعی برق از پیش تعیین شده نداشته باشیم.