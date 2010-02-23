دانشکده ادبیات اهواز در اختیار گروه موزه دانشگاه چمران قرار گرفت

رئیس دانشگاه در این باره به خبرنگار مهر در اهواز گفت: به زودی گروه ادبیات فارسی دانشکده از ساختمان سه گوش به پردیس دانشگاهی انتقال خواهد یافت و تا شهریور سال آینده و قبل از آغاز سال تحصیلی 90-89 دیگر گروه‌های آموزشی این دانشکده نیز به ساختمان جدید انتقال می‌یابند.

مرتضی زرگرشوشتری بیان کرد: با توجه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تجمیع و انتقال تمام موزه‌های دانشگاه به این ساختمان و نیز برنامه‌ریزی برای گسترش گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در دانشکده سه‌گوش، موضوع واگذاری آن به میراث فرهنگی منتفی است.

وی تاکید کرد: ساختمان دانشکده ادبیات در سه گوش، به لحاظ آموزشی همچنان فعال خواهد ماند و مورد استفاده عملی و ضروری دانشگاه شهید چمران اهواز است.



بنابر اسناد ارائه شده در سال 1383 از سوی اداره کل ثبت استان خوزستان، سند مالکیت دانشکده ادبیات به نام وزارت فرهنگ سابق است اما بنابر اعلام نظر و اسناد ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش خوزستان بنای مورد نظر متعلق به سازمان آموزش و پرورش خوزستان است که در این خصوص بین دو وزارت علوم و آموزش و پرورش اختلاف نظر وجود دارد.

دانشکده ادبیات اهواز به شماره 2497 در سال 1378 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. این بنا در سال 1308 خورشیدی توسط بانک ملی ساخته شد و از سال 1336 به عنوان دانشکده پزشکی، دانشسرای عالی، مرکز علوم پایه، مرکز علمی و بصری، دانشکده علوم مرد استفاده قرار گرفت و در سال 1350 به عنوان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی حیات خود را ادامه داد.

بنای دانشکده ادبیات مربوط به دوره پهلوی اول است. در این دوره معماران ایرانی و خارجی با تلفیق معماری بومی و تاریخی ایران با معماری معاصر دست به خلق آثار معماری بی همتا و منحصر به فردی زدند که بنای تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی نمونه ای بارز و بی همتا از آن است.

شکل مثلثی بنا، باعث شده تا به دانشکده سه گوش معروف شود. معماری مدرن و شکل خاص پنجره ها، سردرب آجرکاری و کاشی کاری جداره بیرونی با الهام از معماری سنتی در این ساختمان زیبا ایجاد شده است.

بنای تاریخی دانشکده ادبیات به دلیل قرار گرفتن در ساحل غربی رودخانه کارون از لحاظ دسترسی مناسب و منظر و چشم انداز بسیار زیبایی که از روی پل و حتی ساحل شرقی رودخانه دارد، دارای موقعیت مکانی بسیار منحصر به فردی است.