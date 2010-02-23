شهرهای آبادان و خرمشهر بهسازی می شوند

محمود استاد در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان گفت: در جهت یکسان سازی معابر و پیاده روها و تسهیل در عبور و مرور و همچنین زیباسازی مناطق مسکونی منطقه آزاد اروند، حوزه خدمات شهری این منطقه اقدام به بهسازی معابر اصلی و فرعی در کوی نخل شهرستان خرمشهر کرده است.

وی با اشاره به اشتغال 12 نفر در این پروژه تصریح کرد: این پروژه با اعتبار سه میلیارد ریال و در طول دو هزار متر انجام شد که با اتمام این پروژه وضعیت مطلوبی در نظر شهروندان و اهالی این منطقه فراهم شده است .

سرپرست مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد اروند همچنین از نصب تابلوهای هشدار دهنده در معابر در جهت ارتقای ضریب ایمنی ترافیکی منطقه جرف علیا و طویجات شهرستان خرمشهر خبر داد و افزود: با اجرای پروژه نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و مشخص نمودن پیچ های خطرناک از سوی منطقه آزاد اروند در این مناطق مسیری ایمن برای تردد خودروها فراهم شده است .

استاد تصریح کرد: همچنین به جهت بالابردن جذابیت محیطی و با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و حضور مهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور، پروژه رنگ آمیزی جدول های خیابانی با اعتبار 800 میلیارد ریال به میزان 14 هزار مترمربع در حال انجام است که در حال حاضر سه هزار مترمربع آن به معابر اصلی اختصاص یافته است که 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در خصوص ایجاد فضای سبز در مسیر جاده آبادان – خرمشهر گفت: به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز مناسب در مسیر جاده آبادان – خرمشهر در مساحت چهار هزار و 750 مترمربع و با مبلغ 509 میلیون ریال در پیاده روهای این جاده فضای سبز ایجاد شد.

استاد با اشاره به کاشت گل و نهال و نگهداری فضای سبز یکساله در منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این پروژه در مدت زمان یک سال یک هزار و 800 نهال کنی کارپوس و صد مترمربع گل با هزینه یک میلیارد و 720 میلیون ریال کاشته شده است.

سرپرست مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد اروند همچنین از لایروبی شبکه فاضلاب منطقه دهکده بریم شهرستان آبادان خبر داد و تصریح کرد: در پی بارندگی های اخیر در این شهرستان و گرفتگی شبکه فاضلاب دهکده بریم و با توجه به اینکه از چندین سال پیش این شبکه لایروبی نشده است، حوزه مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد اروند در دو مرحله اقدام به لایروبی شبکه فاضلاب این منطقه کرده است.

وی جلوگیری از شیوع بیماری و رفاه حال ساکنین این منطقه را از اهداف اجرای این پروژه خواند و گفت: مرحله اول و دوم این پروژه در مجموع با اعتبار 30 میلیون ریال در مدت زمان 22 روز انجام و به پایان رسیده است .

استاد افزود: همچنین در راستای بهبود وضعیت فاضلاب در منطقه کوی صد دستگاه در مسیر شلمچه و در جهت جلوگیری از به خطر افتادن سلامت و بهبود وضعیت بهداشتی این منطقه‏، یک دستگاه الکتروپمپ لجن کش چهار اینچی با اعتبار 17 میلیون ریال خریداری و در تلمبه خانه صد دستگاه خرمشهر نصب و راه اندازی شد.