علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره ویژگی برنامه های نوروزی به خبرنگار مهر گفت: تمرکز کودکان در ایام نوروز به دلیل حاکم بودن فضای هیجان و نشاط در خانواده‌ها کم است، به همین دلیل برنامه سازان باید به سراغ تهیه و پخش برنامه های کوتاه بروند. مثلاً باید بتوانند در یک برنامه پنج دقیقه ای پیام را به مخاطب منتقل کنند. بنابراین حفظ تمرکز مخاطب اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه افزود: ما نباید برنامه هایی در نوروز برای کودکان و نوجوانان تهیه و پخش کنیم که مخاطب پس بزند. یکی دیگر از ویژگی‌های برنامه‌های نوروزی جلوگیری از همپوشانی در برنامه‌ها است. وقتی تعداد بیش از اندازه باشد مخاطب کودکان نمی‌داند کدام برنامه را انتخاب کند، به همین دلیل آزرده می شود و ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران خاطرنشان ساخت: نوروز یک فرصت طلایی برای احیای فرهنگ ایرانی است، اما هنوز نتوانسته‌ایم در برنامه های کودک و نوجوان که برای این ایام تهیه و پخش می شود عمو نوروز را جا بیندازیم. در واقع نتوانستیم تعریف خوبی از پوشش و ظاهر عمو نوروز بدهیم . در حالی که زمان خوبی برای معرفی این نماد داریم. همانطور که پاپا نوئل در دنیا معروف است، ما هم می توانیم تعریف درستی از عمو نوروز ارائه دهیم.

وی در پایان اظهار گفت گروه کودک و نوجوان شبکه تهران سعی می کند در نوروز 89 برنامه‌های بدون تکرار برای بچه‌ها داشته باشد.