نمایشگاههای فروش کالا ؛ مرهمی موقت بر گرانی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اگر چه برپایی نمایشگاههای فروش بهاره در تعدیل نرخ اجناس موثر است اما در مجموع نرخ اجناس در فروشگاههای گلستان در آستانه فراررسیدن فصل بهار، نسبت به قبل رشد یافته است.

در حالیکه کمتر از 15 روز به عید باستانی نوروز باقی مانده است ولی گرانی و نرخ روبه رشد اجناس زودتر از سال تحویل به گلستان آمد و قیمت بسیاری از اجناس و مواد غذایی در هفته های اخیر در استان افزایش یافته است.

بررسیهای مهر نشان می دهد که قیمت انواع مواد غذایی مانند، ماست، پنیر، تخم مرغ، گوشت، روغن نباتی، سیب، پرتغال، لوبیا، پیاز، سیب زمینی، چای و ... در روزهای اخیر در فروشگاههای گلستان افزایش یافته است.

نرخ انواع البسه نیز همزمان با روزهای پایانی سال روند روبه رشدی یافته است و هر چند بازار حراج اجناس و البسه در مناطق مختلف گلستان دایر است ولی قیمتها نسبت به ماههای قبل رشد دارد.

قیمت یک شلوار پارچه ای که در ماه گذشته در فروشگاههای استان بین 250 تا 300 هزار ریال بود، اکنون به رغم حراج اجناس در برخی فرودشگاهها بین 300 تا 350 هزار ریال است.

همچنین هر کیلو گرم سیب قرمز از کیلویی 12 هزار ریال به 13 هزار و 500 ریال در برخی از مراکز عرضه میوه و فروشگاههای گلستان افزایش یافته است و پرتغال تامسون نیز به ازای هر کیلوگرم، هشت هزار ریال است.

بررسی تفاوت نرخ پایه جوجه گوشتی در گلستان نشان می دهد که این قیمت در یکماه اخیر حدود دوبرابر رشد یافته است که روند افزایش قیمت آن با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند.

همچنین قیمت مرغ زنده حدود 10 درصد رشد یافته است و برای تنظیم و کنترل بازار نیاز است مسئولان برای پیشگیری از افزایش قیمتها تدابیری اتخاذ کنند.

گلستان 724 واحد فعال مرغداری، 14 واحد تولید کننده تخم مرغ دارد که سالانه 21 هزار تن تخم مرغ و 90 هزار تن مرغ در این استان تولید می شود.

روند روبه رشد قیمت اجناس و مواد غذایی همزمان با روزهای پایانی سال مایه نگران شهروندان گلستانی شده است و نظارت بیشتر مسئولان امر برای تعدیل قیمتها خواستار شدند.

برگزاری فروشگاههای عرضه مستقیم کالا و نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی از جمله راهکارهایی است که می تواند، از افزایش قیمت کالا و اجناس در گلستان جلوگیری کند.

افزایش نطارت بر بازار ضرورتی اجتناب ناپذیر

جمعی از شهروندان گلستانی خواستار نظارت و کنترل بیشتر مسئولان برای پیشگیری از روند روبه رشد قیمت اجناس در منطقه شدند.

شیلا مرادی بانوی علی آبادی که در حال خرید از فروشگاهی در این شهر گردشگر پذیر بود، اظهار داشت: هر سال همزمان با ماههای پایانی سال درصدی بر نرخ قیمت اجناس افزوده می شود و این روند افزایشی در طول سال نیز تداوم می یابد.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه قیمت تخم مرغ ماه گذشته در این شهر 850 ریال بود که اکنون به هزار ریال رسیده است و دیگر اقلام غذایی مانند لوبیا، عدس، سیب، پیاز، گوجه نیز با افزایش قیمت روبرو بوده اند.

یک شهروند گرگانی که مشغول خرید لباس برای فرزند خردسالش بود، اظهار داشت: گرانی اجناس سرسام آور شد و قابل توجیه نیست.

عطاء جهاندار بیان داشت: درحالیکه برچسبهای حراج و کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت به مناسب جشن زمستانه و نوروز روی شیشه بوتیکها و مغازه ها نصب است ولی قیمتها نسبت به دیگر ماههای سال بالاست.

وی ضعف در کنترل و نظارت را از جمله دلایل افزایش خودسرانه، نرخ اجناس و کالاها از سوی برخی فروشندگان در برخی مواقع سال از جمله نوروز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گرانی قیمت اجناس در گلستان، نظارت و کنترل بیشتر متولیان امر بر بازار را ضرروی می سازد تا گرانی طعم نوروز را در کام مردم استان تلخ نکند.

نمایشگاهها، مرهم موقتی گرانی

همچنین همزمان با فرارسیدن روزهای پایانی سال، نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کالا به مناسبت فرارسیدن سال نو در پنج شهرستان شامل گرگان، گنبد، علی آباد کتول، مینودشت و کلاله از 15 تا 24 اسفندماه دایر شده که به زعم مردم مرهم موقت گرانی است و چاره کار نیست.

450 غرفه محصولات مختلف در این نمایشگاهها برپا شده که محصولات عرضه شده در آنها بین 20 تا 50 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد هر چند که از بیرون ارزانتر است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نمایشگاههای عرضه و مستقیم فروش کالا به صورت مقطعی در تعدیل قیمتها موثر است و برای تاثیر دائمی این نمایشگاهها باید برای برپایی آن در طول سال برنامه ریزی شود.

از سوی دیگر، نبود نمایشگاههای فصلی و موقتی در بسیاری از شهرهای گلستان، تاثیرگذاری این مراکز را در تمامی مناطق استان در راستای کاهش نرخ قیمتها را به حداقل رسانده است.

به هر حال دغدغه گرانی قیمت، موضوعی است که به خصوص در روزهای پایانی سال بسیار نگران کننده است و برنامه ریزی برای کاهش آن باید بطور جدی در دستور کار متولیان امر به خصوص دولت خدمتگزار قرار گیرد.