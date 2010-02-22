منتقدان به‌ جای انتقاد راهکار ارائه کنند/ برای آینده برنامه داریم

سید عباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: از زمانی که بحث تشکیل شورای راهبردی آغاز شد متاسفانه دوستان ما تنها به انتقاد پرداختند بدون آنکه راهکار ارائه دهند. این شورا همان اتاق فکر کاراته است که باید نظر مشورتی داده و برای رسیدن به آینده ای روشن همفکری کند و قرار نیست کار اجرایی انجام دهد.

وی ادامه داد: ما از تمامی اساتید و صاحبنظران دعوت کردیم در شورای راهبردی شرکت کرده و ما در تحقق اهداف عالی کاراته کمک کنند، متاسفانه دوستان به جای آنکه در این جلسه شرکت کرده و سخنان خود را ارائه دهند ، تنها از فدراسیون انتقاد کردند بدون آنکه بگویند راه صحیح کدام است.

پناهی در مورد کمیته انتصابات هم گفت: این کمیته قرار است مدارک کلیه دوستانی که برای همکاری با فدراسیون در بخش های مختلف اعلام آمادگی کرده اند را بررسی و سپس بهترین ها را معرفی کند، تصمیم نهایی را بنده می گیرم. من می خواهم همه اهالی کاراته در امور آن سهیم باشند.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد سوپر لیگ هم گفت: لیگ کاراته با حضور بهترینها در سطح فنی خوبی برگزار شد ولی من معتقدم این لیگ جای بهترشدن دارد به همین دلیل برای دوره آینده این لیگ برنامه های خاصی داریم.

وی ادامه داد: لیگ باید در خدمت تیم ملی باشد به همین دلیل از سال آینده تاریخ برگزاری تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر باید ایجاد انگیزه کنیم. سه تیم اول در جام وحدت و دوستی شرکت داده می شوند و برای حضور در تورنمنت بین المللی به آنها کمک خواهد شد. ضمن اینکه برای تیم های انتهایی جدول هم برنامه هایی داریم.

پناهی در رابطه با تیم ملی هم گفت: بزودی با اعضای کادر فنی تیم ملی جلسه ای خواهیم داشت و با شنیدن نقطه نظرات این دوستان در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد دلیل برگزاری مجدد رقابتهای انتخابی تیم ملی گفت:ازاستانها تماس هایی داشتیم مبنی بر اینکه خیلی از مدعیان به دلایل مختلف موفق به حضور در مرحله قبلی نشدند. به همین دلیل با معاف کردن نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور، برای سایر مدعیان مسابقه انتخابی برگزار خواهد شد.

وی در پایان پیرامون زمان تشکیل مجمع فدراسیون گفت: در این رابطه باید با سازمان تربیت بدنی هماهنگی لازم را انجام دهم و سپس زمان تشکیل مجمع را اعلام خواهم کرد.