تاکید ایران و تاجیکستان بر گسترش روابط فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس سازمان ملی جوانان استان فارس شامگاه یکشنبه در جریان دیدار با مقامات حوزه جوانان کشور تاجیکستان گفت: سازمان ملی جوانان در ایران و استان فارس نقش متولی تمام امور جوانان کشور را بر عهده دارد و بر این اساس نیز همواره مطالبات جوانان و نیازهای آنان را رصد کرده و در پی تامین آن بر می آید.

حجت الاسلام محسن اسماعیل پور با اشاره به اینکه در استان فارس نیز وضعیت به همین منوال دنبال می شود، افزود: سازمان ملی جوانان برای خود نقش مدعی العموم جوانان را در نظر گرفته و بر این اساس هر زمانی که جوانان نیازها و خواسته هایی داشتند در صدد تامین و شکل قانونی بخشیدن به آن اقدام می کند.

وی با اشاره به ستاد امور جوانان در استانها که به ریاست استانداران برگزار می شود، افزود: در این ستاد همه دستگاه های مرتبط با امور جوانان حضور داشته و دبیر آن را نیز سازمان ملی جوانان بر عهده دارد و در این راستا این سازمان نقش ارتباطی بین دستگاه ها و جوانان را ایفا می کند و بدین ترتیب خواسته ها و مطالبات جوانان را به دستگاه ها انتقال می دهد.

رئیس سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به ایجاد رابط جوان در فرمانداریها نیز بیان کرد: بر اساس اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در استان فارس در 23 فرمانداری استان رابط جوان مستقر شده است.

وی با اشاره به وجود یک میلیون و 700 هزار جوان در فارس بیان کرد: میزان مشارکتهای اجتماعی جوانان در این استان بسیار بالا و به صورت خودجوش بوده این در حالیست که در بسیاری از جوامع و کشورهای دیگر برای ایجاد مشارکتهای اجتماعی در بین حوانان تلاشهای گسترده ای می کنند اما به ثمر نمی رسد.

حجت الاسلام اسماعیل پور گفت: در استان فارس 252 تشکل مردمی وجود دارد که در بخشها و گرایشهای متنوعی نظیر محیط زیست، ورزشی، فرهنگی و.. فعالیت دارند و هرکدام از آنها ایده های مناسبی را در امور مربوط به خود مطرح می کنند که این در امر توانمند سازی جوانان بسیار موثر است.

در ادامه جلسه معاون ارشد سازمان جوانان، تربیت بدنی و گردشگری تاجیکستان نیز با اشاره به روند شکل گیری سازمانها و تشکلهای مختلف حوزه امور جوانان این کشور، بر لزوم گسترش روابط فرهنگی و امور جوانان با توجه علاقمندی روسای جمهوری دو کشور تاکید کرد.