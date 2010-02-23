واحد تحقیق و توسعه فناوری نوین قابهای فولادی راه اندازی شد

نسیبه کریمی - کارشناس مرکز توسعه مهندسی و کارآفرینی عمران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر LSF (قابهای فولادی سرد نورد شده) را از جمله فناوریهای نوین در بخش ساختمان دانست و گفت: این مرکز همزمان با برنامه ریزی دولت در زمینه حمایت و راهبرد فناوریهای نوین ساختمانی اقدام به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه برای آموزش و پژوهش این تکنولوژی در کشور کرد.

وی یادآور شد: فناوری قابهای فولادی سرد نورد شده (LSF) را نسبت به سایر فناوریها از مزیتهای بیشتری برخوردار است که از آن جمله می توان به کاهش زمان و هزینه در ساخت و سازهای انبوه اشاره کرد.

کریمی خاطر نشان کرد: به منظور معرفی فناوری های نوین ساختمانی و مطالعه بازار فناوریهای نوین در سایت این مرکز مقالات علمی در زمینه سیستم های سازه ای مانند LSF، LCF و قالب تونلی و همچنین فناوریهای مکمل نظیر ملات خشک و پارکینگ طبقاتی و مکانیزه برای علاقه مندان منتشر شده است.