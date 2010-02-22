تولید آلومینا به 193 هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیر عامل شرکت آلومینای ایران با اعلام خبر فوق در مورد کل تولید امسال گفت: با توجه به روند موجود پیش بینی می شود تا پایان سال میزان تولید به 210 هزار تن برسد این در حالی است که در سال 87 کل تولید آلومینا به 200 هزار تن رسیده بود.

کارخانه آلومینای ایران تنها تولید کننده پودر آلومینا در کشور است که محصول خود را به عنوان ماده اولیه تولید شمش در اختیار کارخانه های آلومینیوم قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت آلومینای ایران همچنین تولید هیدرات آلومینا را 328 هزار تن اعلام کرد که این عدد نیز با رشد 5.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

به گفته وی، ارقام فروش تولیدات این شرکت نیز نشان می دهد در 11 ماهه امسال 60 میلیارد تومان آلومینا به فروش رفته است که این رقم 6 درصد بیشتر از میزان فروش مدت مشابه سال گذشته محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برنامه صادرات در این شرکت آغاز شده است، اظهار داشت: قرارداد صدور آلومینا منعقد شده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 20 هزار تن از این محصول به بازارهای خارج کشور ارسال شود.