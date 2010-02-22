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۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۴

هفته بیست و پنجم سری آ/

رم و میلان مقابل حریفان خود پیروز شدند

رم و میلان مقابل حریفان خود پیروز شدند

تیم‌های فوتبال رم و میلان یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا مقابل حریفان خود پیروز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رم دیشب در زمین خود با تک گل دقیقه 18 ووچینیچ مقابل کاتانیا پیروز شد. میلان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با دو گل بوریلو (43) و پاتو (69) در زمین باری پیروز شد. یوونتوس دیگر برنده دیدارهای دیشب بود. شاگردان آلبرتو زاکه رونی در زمین بولونیا با نتیجه 2 بر یک این تیم را شکست دادند. بوسکه در دقیقه 50 تک گل تیم میزبان را به ثمر رساند و دیه گو (5) و کاندروا (66) برای یووه گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* آتالانتا صفر - کیه وو یک
* سیه نا صفر - ناپولی صفر
* پالرمو 3 - لاتزیو یک
* کالیاری 2 - پارما صفر
* فیورنتینا 2 - لیورنو یک

جدول رده بندی:
1- اینتر 55 امتیاز
2- رم 50 امتیاز
3- میلان 48 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- یوونتوس 41 امتیاز
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18- لیورنو 23 امتیاز
19- آتالانتا 21 امتیاز
20- سیه نا 16 امتیاز

کد مطلب 1038714

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