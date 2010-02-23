علیرضا رحیمی بعد از کسب مقام هفتم تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران در جام ملتهای آسیا (لبنان) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اعزام تیم اشکالاتی چون زمان کم اردوهای داخلی، جوانگرایی، اردوها و مسابقات تدارکاتی کم خارجی، عدم استفاده از بازیکنان باتجربه‌تر و نبود مربی تراز اول وجود داشت که به عملکرد فدراسیون برمی گشت و اشکالات را قبول دارم .

نظرات خود را به مربیان گفتم، قبول نکردند!

وی با بیان اینکه مربیان تمامی بازیکنان این تیم را بعد از انجام تست انتخاب کردند، افزود: مربیان معتقد بودند که بازیکنانی به اردو دعوت شوند که در مراحل تست‌گیری موفق عمل کرده باشند. با این شرایط بازیکنان رده سنی جوانان به دلیل اینکه یک سال و نیم در اردو بوده و تجربه حضور در میادین آسیایی و جهانی را داشتند آماده‌تر از بقیه بوده و در تست‌ها موفق بودند.

وی تاکید کرد: در تیم جوانگرایی شده بود و فدراسیون هم از این موضوع راضی بود اما با این حال در خط حمله مشکلاتی داشتیم که بارها این مسئله را به مربیان گوشزد کردم اما آنها معتقد بودند که با همین بازیکنان جوان می‌توانند در آسیا نتیجه بگیرند!

اشکالات تیم را قبول دارم

رحیمی با بیان اینکه تمامی اشکالات وارد شده به تیم را قبول دارم و تلاش می‌کنم تا بیشتر از پیش از نظرات کارشناسان این رشته استفاده کنم، گفت: معتقدم باید اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی بیشتری را برنامه‌ریزی می‌کردیم، تیم باید مسابقات تدارکاتی بیشتری را برگزار می‌کرد، مربی خارجی تراز بالاتری انتخاب می‌شد، از بازیکنان بهتری در خط حمله بهره می‌بردیم و در کنار تیم از یک مربی ایرانی استفاده می‌کردیم که این اشکالات همگی به برنامه‌ریزی فدراسیون بر می‌گردد.

با جوانگرایی ضرر نکردیم

رئیس فدراسیون هندبال ایران با اشاره به اینکه در این تیم از 10 بازیکن جوان استفاده شده بود، تصریح کرد: از بین این ورزشکاران چند نفر سال آینده با تجربه‌های گران بهایی که از این رقابتها بدست آورده‌اند باز هم تیم جوانان ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می‌کنند. این هندبالیست های جوان 7 تا 8 سال دیگر می‌توانند در تیم ایران بازی کرده و موفقیت‌های بیشتری بدست آورند. شاید تیم ما در مجموع در رقابتهای جام ملتهای آسیا هفتم شده باشد اما از جوانگرایی انجام شده در تیم ملی هندبال ضرر نکرده‌ایم.

مصدومان تیم زیاد بودند

وی سطح رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا را بالا ارزیابی کرد و گفت: تیم هندبال ایران 6 بازیکن مصدوم داشت به طوریکه در مجوع هیچ تیمی در مسابقات آسیایی لبنان به اندازه ما مصدوم نداشت. وقتی ابروی رجبی شکافت دیگر این بازیکن نمی‌توانست در میدان بجنگد، قضات، مسائلی، جمالی و صفری هم از دیگر آسیب دیدگان تیم بودند تا در نهایت این مسئله در بازیهای مرحله دوم ضربه بزرگی به تیم ما بزند.

قرارداد "یوری کدیوف" تمام شده است

وی با بیان اینکه قرارداد "کدیوف" تمام شده است، گفت: از اول هم برنامه ما تا پایان همین مسابقات بود. متاسفانه این مربی زبان انگلیسی بلد نبود و همین مسئله باعث شد تا حضور استفان پررنگ‌تر شود. استفان مربی جوانی بود که از عملکردش در رده نوجوانان بسیار راضی بودیم و بعد از اینکه "کدیوف" تمایل به حضور وی در کنار خود را داشت از حضورش استقبال کردیم.

"استفان" را از دست نمی دهیم

رحیمی با بیان اینکه نمی‌دانم چرا منتقدان فدراسیون بر روی حضور "استفان" در تیم ملی زوم کرده‌اند، تصریح کرد: ما این مربی جوان را از دست نمی‌دهیم و حضور وی را در کنار تیم بزرگسالان منوط به نظر سرمربی آینده تیم ملی بزرگسالان می‌دانیم.

دنبال مربی تراز اول جهان هستیم

رحیمی با بیان اینکه ما باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری را برای آماده کردن تیم در بازیهای آسیایی گوانگژو انجام دهیم، تاکید کرد: دنبال مربیان تراز اول دنیا از کشورهایی چون دانمارک هستیم و باید تلاش کنیم تا این مربی قبل از پایان لیگ برتر وارد ایران شده و بتواند با نگاه بازیها ورزشکاران تیم را انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت کند. به طور قطع برنامه‌های تدارکاتی تیم برای بازیهای گوانگژو بیشتر از این بوده و زودتر شروع می‌شود.

وی به برنامه‌های تیم هندبال بانوان هم اشاره کرد و گفت: تصمیم داریم سرمایه‌گذاری خوبی را بر روی تیم بانوان انجام دهیم به همین دلیل بلافاصله بعد از تمام شدن لیگ برتر بانوان برنامه اردوها و مسابقات تدارکاتی این تیم را برای حضور در مسابقات آسیایی انجام خواهیم داد.

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی 2011 سوئد در حالی اول اسفندماه در لبنان به پایان رسید که تیم هندبال بزرگسالان ایران با سه پله سقوط در آسیا به مقام هفتم دست یافت.