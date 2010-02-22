چالشهای ناتو در افغانستان؛ از سقوط دولت هلند تا درخواستها برای خروج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی زبان "نشنال" چاپ امارات، سقوط دولت هلند در نتیجه بحث و مشاجره درباره موضوع افزایش مدت زمان حضور نظامیان در افغانستان منجر به افزایش نگرانی ها درباره موقعیت ناتو و تزلزل قدرت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شده است و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که کشورهای غربی در نهایت به فشارهای وارده از سوی مردم برای عقب نشینی نظامیان از افغانستان تن بدهند.

"جان پیتر بالکنده" نخست وزیر هلند همچنین یکشنبه گفت: هزار و 600 نظامی هلندی در ماه آگوست از کشور جنگ زده افغانستان خارج می شوند.

در همین "جان کوهلر" تحلیلگر و استاد دانشگاه "فری برلین" می گوید: سقوط دولت هلند در پی مشاجره درباره موضوع افزایش مدت زمان حضور نظامیان در افغانستان به بحث و جدل های فراوان درباره ماموریت اعضای ناتو در این کشور جنگ زده منجر خواهد شد. این امر بر مشکلات اساسی که کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند، تاکید کرد و هیچ ضمانتی برای موفقیت در جنگ وجود ندارد و هر روز موقعیت در افغانستان دشوارتر و بدتر می شود.

وی افزود: عقب نشینی نظامیان هلندی از افغانستان نتایجی را در بر خواهد داشت، تاکنون بعضی ازهمپیمانان اصلی ایالات متحده آشکارا اعلام کردند که خواهان عقب نشینی سریع نیروهای خود از افغانستان هستند و در مقایسه با راهبرد جدید آمریکا برای اعزام 30 هزار نظامی جدید به این کشور، آمادگی خود را برای اعزام نیروهای کمتر اعلام کردند.

چنانچه قرار است نیروهای کانادایی در پایان سال 2011 از ولایت قندهار خارج شوند، همچنین در مقایسه با درخواست ناتو از آلمان برای اعزام دو هزار و 500 نظامی، برلین آمادگی خود را تنها برای اعزام 850 نیروی امنیتی اعلام کرده است و ماه گذشته نیز از درخواست برای کاهش سهمیه اعزام نیروهای خود طی سال آینده خبر داد.

در همین حال آلمان که پس از آمریکا و انگلیس بیشترین نیرو را در افغانستان دارد مخالفت خود را همچون هلند با ماموریت در افغانستان اعلام کرده است. برلین اساسا نظامیانی را در شمال افغانستان دارد و بارها با درخواست همپیمانان ناتو برای حضور نیروهای آلمانی در جنوب این کشور مخالفت کرده است.

همچنین در بریتانیا افزایش آمار تلفات شک و تردیدهای عمومی را درباره ماموریت نظامیان در افغانستان برانگیخته است. در سال 2009 بیش از 100 نظامی بریتانیایی کشته شدند و از آغاز جنگ در سال 2001 تاکنون 263 نیروی انگلیسی جان خود را در افغانستان از دست دادند.

در همین حال "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه در ماه ژانویه اعلام کرد: فرانسه که بیش از سه هزار نظامی در افغانستان دارد، درصدد اعزام نظامی بیشتر به این کشور نیست.

با وجود افزایش احتمال عقب نشینی نظامیان ناتو از افغانستان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه شایعات درباره خروج نظامیان از این کشور جنگ زده را رد کرد و اظهار داشت که عقب نشینی نیروهای هلندی بر دیگر کشورها تاثیر نمی گذارد اما واقعیت گویای چیز دیگری است.