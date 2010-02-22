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۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

20و 21 اسفند برگزار می شود؛

اجلاس سراسری رؤسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراها در زاهدان

اجلاس سراسری رؤسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراها در زاهدان

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان از برگزاری چهارمین اجلاس سراسری رؤسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی مراکز استانها و کلانشهرهای کشور در روزهای 20 و 21 اسفند ماه جاری در زاهدان خبر داد.

علیرضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: در این اجلاس که به صورت دوره ای در شهرهای مختلف کشور با حضور رؤسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانهای سراسر کشور و بسیاری از صاحبنظران برگزار می شود، مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرهای کشور مورد بحث و بررسی و برنامه ریزی قرار می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر زاهدان افزود: برگزاری این اجلاس در استان فرصت مناسبی برای ارائه مسائل و مشکلات و طرحهایی برای توسعه فرهنگی کشور است.

وی همچنین اعلام کرد: در حاشیه این اجلاس برای شناساندن فرهنگ استان سیستان و بلوچستان به شوراهای سراسر کشور همایشهای موسیقی و شعر و نمایشگاه مردم شناسی نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1038737

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